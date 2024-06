Calciomercato Napoli, Mario Rui verso la cessione: scelto il sostituto

Il Napoli lavora per il mercato in entrata ed uscita. Con Mario Rui lontano dalla permanenza, si pensa a un giovane laterale per colmare il vuoto che lascerà il portoghese

Il Napoli prepara le prime mosse per il calciomercato estivo, che è ormai alle porte. La rivoluzione che ha in testa il presidente Aurelio De Laurentiis inizia dall’annuncio imminente del nuovo tecnico azzurro, che sarà con ogni probabilità Antonio Conte. Al tecnico salentino dovrà essere consegnata una rosa ben diversa da quella che ha concluso il campionato in decima posizione, fuori da ogni competizione europea.

Il neo direttore sportivo, Giovanni Manna, è al lavoro per piazzare i primi colpi in entrata ed uscita. Con il probabile passaggio alla difesa a 3, il Napoli avrà bisogno di nuovi laterali, che sappiano interpretare al meglio il lavoro dei quinti di centrocampo. L’esperto Mario Rui, dopo una stagione vissuta al di sotto delle aspettative, sembra pronto a lasciare il capoluogo campano. Per sostituirlo, gli azzurri pensano ad un giovane calciatore di Serie A.

Napoli, se parte Mario Rui pronto l’affondo decisivo per il giovane Dorgu del Lecce

La rosa partenopea ha bisogno di nuova linfa per tornare a carburare. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Repubblica, in caso di partenza del portoghese Mario Rui, il d.s. Manna proverà a portare alla corte di Antonio Conte il giovane Patrick Dorgu, laterale sinistro rivelazione del Lecce:

Tra le esigenze c’è pure quella di un esterno sinistro, considerando che Mario Rui non rientrerà nel progetto. Patrick Dorgu del Lecce è un prospetto affascinante: il 19enne danese si è messo in mostra proprio nell’ultimo match di campionato e ha sfiorato il gol

Nato nel 2004 in Danimarca da genitori nigeriani, Dorgu è un terzino sinistro che sa interpretare al meglio anche il ruolo dell’esterno di centrocampo. Due anni fa è stato uno dei protagonisti dello scudetto Primavera vinto dal Lecce, e ora, grazie all’ottima prima stagione di Serie A, si è preso la scena tra i grandi del calcio.

Il d.s. dei pugliesi, Pantaleo Corvino, lo portò in terra salentina due anni fa, prelevandolo dai danesi del Nordsjaelland, e quella appena conclusa è stata la stagione della consacrazione. Dotato di gran fisico, corsa, e una discreta tecnica, Dorgu può rappresentare un ottimo investimento in prospettiva per il Napoli.

Mario Rui, ormai trentatreenne, sembra essersi avviato verso il finale della sua carriera sportiva, e in questo senso il giovane danese rappresenta una scelta coerente con la politica aziendale del patron azzurro per sostituire al meglio il portoghese.