Accostato al Napoli, l’obiettivo ha appena firmato con l’altro club: di chi si tratta

Il Napoli lavora per regalare al prossimo tecnico una rosa rinnovata. Uno dei profili accostati agli azzurri nelle ultime settimane, però, è appena sfumato.

Il Napoli lavora per presentare ad Antonio Conte, ormai prossimo all’annuncio, una rosa rinnovata e rinvigorita, dopo la stagione appena conclusa che ha ridimensionato, e non poco, la realtà partenopea. La volontà del presidente Aurelio De Laurentiis è quella di tornare subito ai vertici del calcio italiano, e in questo senso, in sinergia con il direttore sportivo Giovanni Manna, si programmano i prossimi colpi da mettere a segno per migliorare il roster di calciatori.

Tanti i profili accostati agli azzurri nelle ultime settimane, soprattutto in difesa. Il reparto arretrato è stato il vero tallone d’Achille della squadra allenata da Rudi Garcia prima, e Walter Mazzarri e Ciccio Calzona poi. Nessuna delle tre guide tecniche è riuscita a rendere il quartetto difensivo solido, complici anche le performance sottotono dei difensori azzurri. Uno dei nomi accostati ai partenopei per rinforzare il pacchetto arretrato, nella giornata odierna, ha accettato la proposta di rinnovo del suo club, sfumando definitivamente.

Napoli, sfuma Martinez Quarta, rinnovo ufficiale con la Fiorentina fino al 2028

Lucas Martinez Quarta non sarà un calciatore del Napoli, a meno di clamorosi ribaltoni.

Secondo quanto riportato dalla Fiorentina, attraverso un comunicato ufficiale, è arrivato il rinnovo da parte del centrale argentino, che si legherà alla causa viola fino al 2028. Di seguito l’annuncio:

ACF Fiorentina comunica che il calciatore Lucas Martinez Quarta ha rinnovato il contratto che lo lega alla Società viola fino al 30 giugno 2028. Il difensore viola, con la maglia della Fiorentina, ha collezionato 126 gare tra Serie A, Coppa Italia e Uefa Conference League mettendo a segno 11 reti ed ha indossato per 6 volte la fascia da capitano. Quarta, inoltre, vanta 12 presenze con la Nazionale maggiore argentina ed è stato convocato per la prossima Coppa America.

Il difensore, in risposta al comunicato del club, ha tenuto a rilasciare alcune dichiarazioni ai canali ufficiali dei viola, in merito alla scelta che l’ha portato a legarsi per altri 4 anni alla prima squadra di Firenze:

Aspettavo già da tempo questo rinnovo avevamo iniziato a parlarne quando c’era ancora Barone che è stato importante per questo passo che ho fatto. La Fiorentina ha creduto in me fin dal primo giorno ed è un grande club, in crescita, e voglio essere parte di questa crescita, questo mi ha spinto a rinnovare.

Sfuma, così, uno degli obbiettivi della dirigenza azzurra, che ora è chiamata a valutare le alternative al classe ’96. Alessandro Buongiorno rimane in pole, ma il Torino non vuole cederlo per meno di 40 milioni di euro. Il Napoli, fino ad oggi, si è spinto a 35 più bonus, e nella giornata odierna è spuntata un’indiscrezione che riguarda il possibile inserimento di una contropartita nell’affare.