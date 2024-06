Presentazione Conte, spunta una nuova location a Napoli: c’è l’appello

Dopo l’ipotesi che riguardava il Teatro San Carlo di Napoli, per la presentazione di Conte c’è stata una nuova proposta.

Dopo tantissime indiscrezioni, il Napoli ha scelto Antonio Conte come nuovo allenatore. Aurelio De Laurentiis, tornato proprio nel pomeriggio da Ibiza, ha infatti trovato l’intesa definitiva con l’ex guida tecnica della Nazionale. All’allenatore pugliese e al suo staff andranno circa 60 milioni di euro lordi.

Antonio Conte, di fatto, si è legato al Napoli per i prossimi tre anni con gli obiettivi sia di riportarlo in Champions League che quello di tornare a vincere. Tra i tifosi partenopei, ovviamente c’è tantissima attesa su quando avverrà l’annuncio ufficiale da parte di Aurelio De Laurentiis. Nel frattempo, esattamente sul luogo dove sarà presentato l’ex tecnico di Juve ed Inter, c’è da segnalare un’importante proposta per quanto concerne la location possibile della presentazione.

Presentazione Antonio Conte, l’associazione delle Botteghe di San Gregorio Armeno si fa avanti

A farlo, come riportato da l’Identitario’, è Vincenzo Capuano, ovvero il presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno: “Il calcio deve ripartire dal popolo! Dopo che siamo venuti a conoscenza dell’idea di presentare Antonio Conte al Teatro San Carlo non sarebbe stata più considerata, sappiamo che si è in cerca di nuova location: San Gregorio Armeno è una vetrina e luogo dell’eccellenza artigianale del popolo Napoletano nel mondo, si fa avanti ed in maniera totalmente gratuita”.

L’annuncio del presidente delle Botteghe di San Gregorio Armeno poi continua: “Dopo l’anno particolare che il calcio Napoli ha vissuto, e con esso tutto gli amanti della squadra partenopea, non possiamo non ripartire con le figure iconiche ed artistiche del popolo Napoletano. E’ giusto che i giocatori passino anche per i luoghi simbolo della gente verace ed autentica”.

La nota di Vincenzo Capuano poi si conclude: “San Gregorio Armeno è sempre più una vetrina sul mondo, dove milioni di cittadini e turisti passeggiano ogni anno, ma dove soprattutto passa un’energia scaramantica non indifferente ed, inoltre, anche una buona dose di fortuna che, forse, andrebbe ritrovata da quella squadra che l’anno scorso ci ha regalato così tante emozioni”.

San Gregorio Armeno, dunque, si propone come luogo per presentare Antonio Conte. Certamente, quella di una delle strade più famose al mondo sarebbe una location perfetta sia per sposare l’importanza di tale evento che per promuovere ancora di più la città di Napoli.