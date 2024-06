News Napoli, da Sky sicuri: “Mai successo in 20 anni di De Laurentiis”, di cosa si tratta

Per l’annuncio di Antonio Conte manca davvero poco, SKY Sport ha rilasciato un ultima indiscrezione sull’ambiente azzurro.

Aurelio De Laurentiis è da poco rientrato dalla Spagna. Il patron del Napoli si appresta ormai ad annunciare Antonio Conte, per cui il contratto è stato ormai chiuso e definito. Sarà il tecnico salentino ex Inter e Juventus l’uomo della rifondazione, colui che cercherà di cancellare l’ultima annata, la peggiore degli ultimi 15 anni.

Conte sarà l’allenatore più pagato della storia del Napoli, a conferma dell’immensa stima di De Laurentiis, che sta corteggiando il tecnico da ormai mesi, o meglio, dallo scorso novembre, quando tentò di affidargli la panchina azzurra in procinto di esonerare Rudi Garcia.

Conte – Napoli, che entusiasmo in società: le ultime news da SKY Sport

La chiusura dell’accordo tra Conte ed il Napoli, ha inevitabilmente riacceso la piazza, delusa dagli ultimi 12 mesi in cui non hanno mai avuto la sensazione di poter difendere un tricolore tanto sudato. Praticamente è già Conte – mania sotto l’ombra del Vesuvio, una mania che continuerà a crescere di settimana in settimana.

Francesco Modugno, giornalista per SKY Sport, ha rilasciato nuovi aggiornamenti in merito attraverso i microfoni della sopracitata emittente. Questo il pensiero sulle sensazioni societarie in merito all’approdo di Conte:

“Paradossalmente il Napoli non ha mai avuto questa forza. Record nei ricavi, riserve di bilancio ed utili, sarà record anche la cessione di Osimhen, che saluterà Napoli per 130 milioni d’euro, valore della clausola rescissoria. Si dovrà tornare in Champions, ma senza porsi limiti in campionato, il tutto mantenendo la filosofia del club: budget, monte ingaggi e valorizzazione della rosa”.

Poi, il passaggio sulle sensazioni dello stesso Conte, a detta di Modugno pienamente entusiasta della sfida scelta in questi mesi per ritornare nel grande calcio:

“Conte è intrigato da tutto ciò: è un uomo del sud, vuole vincere qui. Una panchina che ha avuto altri nomi prestigiosi, ci sarà continuità in tal senso: Benitez, Sarri, Spalletti. Sono molteplici le sensazioni: gioia, stupore, bellezza e dolori da cancellare. Conte è un segnale, De Laurentiis gli ha garantito un progetto, il direttore sportivo Manna lo sta sviluppando”.

Insomma, l’ambiente pare carico a pallettoni. Potremmo definirlo “Effetto Conte”, un effetto che possono scaturire solamente nomi altisonanti, garanzia di successi e competitività, tutto quello che è maledettamente mancato al Napoli dal post scudetto in poi. La lezione, per quanto amara, pare esser stata appresa.