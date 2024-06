Il PSG tenta Kvaratskhelia, ma il Napoli si avvicina al rinnovo: cifre pazzesche

Il Napoli lavora al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia, ma sul georgiano è piombato il PSG con un’offerta stratosferica per l’ingaggio.

Una delle problematiche maggiori che il Napoli sarà chiamato a risolvere nella sessione di calciomercato estiva, ormai alle porte, è quella relativa al rinnovo di Khvicha Kvaratskhelia. Il talento georgiano classe 2001 ha un contratto ancora lungo con gli azzurri (fino al 30 giugno 2027, ndr), ma l’ingaggio relativamente basso rispetto alla media – parliamo di poco più di 1 milione di euro – rende il giocatore particolarmente appetibile sul mercato.

Non è più un mistero l’interesse da parte del PSG, che farebbe carte false per portare l’attaccante in Francia, anche perché i parigini hanno la necessità di sostituire Kylian Mbappé, ormai destinato al Real Madrid a parametro zero. Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’offerta dei parigini al Napoli è di 100 milioni di euro, mentre al giocatore è stato proposto un contratto da addirittura 10 milioni di euro a stagione, bonus compresi.

Rinnovo Kvaratskhelia, l’offerta del PSG e la proposta del Napoli

Kvaratskhelia ha accettato la proposta, mentre il Napoli fa muro. Il prossimo allenatore degli azzurri, Antonio Conte, ha indicato nel georgiano il giocatore cardine dal quale ripartire nella prossima stagione. Ecco perché – a meno di proposte folli da oltre 150 milioni di euro – i partenopei non cederanno il giocatore. Dunque di lavora al rinnovo con prolungamento della scadenza e adeguamento economico.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport evidenzia come la distanza tra domanda e offerta non sia incolmabile. Il Napoli potrebbe proporre un contratto fino al 30 giugno 2029 con un ingaggio che si avvicina ai 5 milioni di euro, cifra che invece il manager di Kvara, Mamuka Jugeli, chiede interamente per il suo assistito. La partita è ancora aperta, ma De Laurentiis vuole accontentare le richieste del giocatore, inserendo nell’accordo anche una clausola rescissoria in stile Osimhen (da circa 130 milioni di euro, ndr). Manna e Jugeli si sono salutati con la promessa di aggiornarsi presto e la volontà di accordarsi, anche se per il momento c’è ancora una distanza da colmare.

Gli attaccanti seguiti dal Napoli in caso di cessione di Kvaratskhelia

Chiaro che, qualora il PSG dovesse davvero presentarsi alla porta di De Laurentiis con una cifra record da 150 milioni di euro, pensare alla permanenza di Kvaratskhelia in azzurro diverrebbe particolarmente complicato. Ecco perché la società, seppur senza affondare il colpo, si sta guardando intorno. Di esterni offensivi sul mercato ce ne sono: Federico Chiesa (contratto in scadenza con la Juventus nel 2025, ndr), Albert Gudmundsson e Mason Greenwood sono i primi tre nomi segnati sul taccuino degli uomini mercato del Napoli.