Conte stregato da Kvaratskhelia, possibile novità: si pensa a un nuovo ruolo

Antonio Conte sarà presto annunciato come prossimo allenatore del Napoli, il tecnico intanto già pensa a una novità che riguarda Kvaratskhelia.

Manca sempre meno al fatidico annuncio tanto atteso in casa Napoli. Nelle prossime ore, infatti, Antonio Conte sarà ufficializzato come prossimo allenatore del club partenopeo. Una notizia che manda in estasi i tanti tifosi azzurri, reduci da una stagione colma di delusioni. Il tweet del presidente Aurelio De Laurentiis è atteso all’inizio della prossima settimana, ma intanto Antonio Conte sta già studiando la rosa che sarà a sua disposizione.

Idea di Conte, nuovo modulo per il Napoli e cambio ruolo per Kvaratskhelia

Saranno tanti i calciatori che cambieranno maglia, con il Napoli intenzionato ad attuare una vera e propria rivoluzione tecnica. A cambiare, presumibilmente, sarà anche il modulo di gioco degli azzurri, abituati ormai da anni al 4-3-3. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica, Conte potrebbe invece attuare un sistema di gioco differente: il 3-4-2-1. Ma non è finita qui, in particolare il tecnico pare sia rimasto stregato da Khvicha Kvaratskhelia, per il quale si starebbe già studiando un nuovo ruolo. Ecco quanto evidenziato:

“Kvara è tentato dalla possibilità di tornare grande con Conte, che lo considera centrale nel suo progetto. Per lui è incedibile e non ha alcuna voglia di rinunciare alla classe del numero 77: nelle idee del nuovo allenatore potrebbe agire da seconda punta o alle spalle dell’attaccante centrale nel 3-4-2-1. Kvara centro di gravità permanente del suo Napoli, ecco perché i contatti tra le parti sono molto frequenti”.

Dunque non più relegato sulla fascia, ma più accentrato e nel vivo del gioco. Per Kvaratskhelia potrebbe trattarsi di una svolta, ma anche di un’evoluzione tattica che potrebbe renderlo più completo e ancor più micidiale avvicinandosi alla porta avversaria.