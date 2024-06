Conte Napoli, arriva l’indizio super: sta succedendo in questi istanti!

Sono ore caldissime in casa Napoli: tutti attendono l’annuncio di Antonio Conte come nuovo allenatore azzurro.

Tutta la piazza di Napoli, difatti, non vede l’ora che arrivi l’annuncio da parte di Aurelio De Laurentiis dell’ingaggio di Antonio Conte come nuovo allenatore del team partenopeo. Le notizie dell’accordo tra il tecnico pugliese ed il presidente azzurro, di fatto, hanno risollevato l’umore di i sostenitori della squadra campana depressi una stagione davvero deludente.

Con Antonio Conte sulla panchina del loro team del club cuore, infatti, i tifosi del Napoli hanno più sicurezza su un possibile ritorno alla vittoria. Le parti, di fatto, hanno trovato l’intesa su tutto sul contratto da 60 milioni di euro lordi, considerando sia lo stipendio dell’ex ct dell’Italia che del suo staff. Le prossime ore, sostanzialmente, saranno caldissime, visto anche un indizio arrivato proprio in questi istanti.

Napoli, De Laurentiis sta tornando da Ibizia: imminente l’annuncio su Conte

Come si vede da un video di ‘Sportitalia’, infatti, Aurelio De Laurentiis si sta imbarcando all’aeroporto di Ibiza per tornare in Italia. Le immagini sono state pubblicate dal profilo ufficiale di X del giornalista Alfredo Pedullà che ha anche scritto questo: “Road to Conte”. Al ritorno del patron partenopeo, difatti, inizierà veramente il countdown per l’annuncio ufficiale dell’approdo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.

Le prossime ore, difatti, potrebbero davvero caldissime per tutta la piazza partenopea. Nel frattempo dell’annuncio ufficiale, ovviamente, Antonio Conte si è già messo al lavoro con Giovanni Manna, nuovo direttore sportivo del club partenopeo, per allestire una squadra che l’anno prossimo torni competitiva per accedere alla Champions League. Il tecnico pugliese, infatti, ha ribadito sia la necessità di rinforzare la difesa (Alessandro Buongiorno del Torino è il primo obiettivo) che quella di trattenere Khvicha Kvaratskhelia e Giovanni Di Lorenzo.

Sul primo, di fatto, bisogna registrare l’offerta di 100 milioni di euro del ricchissimo PSG di Al-Khelaifi. Mentre per quando riguarda Giovanni Di Lorenzo, il suo agente Mario Giuffredi ha ribadito la volontà del suo assistito di voler lasciare il Napoli. Nelle prossime settimane, dunque, staremo a vedere se questi due calciatori resteranno o meno in azzurro.

De Laurentiis torna in Italia: le immagini

Di seguito, le immagini della redazione di Sportitalia in questione, apparse sui social in questi minuti: