Conte sorprende tutti: “Sta portando un ex calciatore del Lecce con lui”

Antonio Conte è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Basti pensare che il tecnico sta scegliendo il suo staff da portare in azzurro.

Aurelio De Laurentiis è al lavoro per per portare Antonio Conte sulla panchina del Napoli. In queste ultime ore, infatti, i contatti tra le parti si stanno intensificando per raggiungere un’intesa definitiva sulla base di 60 milioni di euro lordi.Proprio su quest’ultimo fronte bisogna segnalare delle importanti novità che riguardano il futuro staff dell’ex allenatore di Juve ed Inter.

Conte al Napoli, Elvis Abbruscato sarà tra i suoi collaboratori

A darle è Michele Criscitiello, direttore di ‘Sportitalia’, su X: “Nel suo staff, Antonio Conte riporterà Stellini come vice. Il fratello Gianluca sarà collaboratore tecnico. Mentre la novità sarà rappresentata da Elvis Abbruscato, ex attaccante Lecce, il quale sarà per la prima volta un collaboratore di Antonio Conte”.

Il tecnico pugliese, dunque, sta limando gli ultimi dettagli per quanto riguarda il suo staff. Un secondo passo, invece, sarà quello di allestire una squadra che possa tornare ad essere competitiva per la qualificazione alla Champions League. Il Napoli, di fatto, non può permettersi di steccare per due stagioni consecutive il pass per la massima competizione europea per club.