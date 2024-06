Salta la presentazione di Conte al Teatro San Carlo, spunta una nuova location a Napoli: l’accaduto

Il Napoli sta organizzando la presentazione in grande stile di Antonio Conte, salta l’ipotesi San Carlo: si lavora per un’altra location storica in città.

C’è grande entusiasmo adesso a Napoli, il colpo di Teatro di Aurelio De Laurentiis con l’ingaggio (solo da annunciare) di Antonio Conte come prossimo allenatore azzurro, ha messo in secondo piano qualsiasi problema avuto nella scorsa annata. Nessuno al momento parla del decimo posto, dei problemi dello stadio Maradona o del nuovo centro sportivo, che al momento resta un miraggio, la notizia dell’arrivo di Conte ha spazzato via tutte le preoccupazioni dando una sferzata di aria fresca nell’ambiente.

Niente Teatro San Carlo, il Napoli pensa a Palazzo Reale per la presentazione di Antonio Conte

E allora subito sotto con le idee per presentare adeguatamente una star della panchina come Antonio Conte. Nelle scorse ore era emersa la notizia della possibile presentazione ufficiale del tecnico in una location suggestiva come il Reale Teatro San Carlo di Napoli, ma stando all’edizione odierna di Repubblica, l’ipotesi pare sia già tramontata. La società sta comunque vagliando altri possibili luoghi che potrebbero fare da scenografia all’arrivo di Antonio Conte a Napoli. Ecco quanto evidenziato:

I costi elevati dell’affitto del palcoscenico (70 mila euro) hanno fatto quasi sicuramente sfumare la scelta del teatro San Carlo, in pole position fino a giovedì sera. Problemi pure per il Castel dell’Ovo e per il museo Mann, mentre promette bene la trattativa in corso con i vertici del Palazzo Reale. In ogni caso il D-day della riscossa azzurra avrà una ribalta adeguata e a prezzi un po’ più modici, secondo gli ormai ben noti desiderata presidenziali. De Laurentiis si sta già sobbarcando un investimento inusuale rispetto ai suoi parametri con l’ingaggio di Conte, che lunedì mattina firmerà il contratto con cui si legherà al Napoli fino al 30 giugno 2027.

Dunque Repubblica sottolinea come i costi elevati per l’affitto del Teatro San Carlo abbiano messo in stand-by l’idea iniziale di De Laurentiis. Il presidente e i dirigenti del Napoli non si sono comunque dati per vinti e la nuova ipotesi porterebbe a una presentazione in grande stile a Palazzo Reale:

Il club farà infatti le cose perbene e darà la possibilità di organizzarsi per tempo pure ai media stranieri, la cui presenza a Palazzo Reale (se alla fine la location sarà quella) garantirà ancora più lustro allo show.

Insomma, a prescindere dalla location, è lecito aspettarsi una presentazione in pompa magna per Antonio Conte.