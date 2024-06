Dietrofront Kvaratskhelia, intervengono Conte e Manna: cambia tutto per il Napoli!

Il futuro di Kvaratskhelia non è ancora segnato: decisivi gli interventi di Antonio Conte e di Giovanni Manna.

La coppia Conte-Manna è già al lavoro per il miglioramento della squadra in vista della prossima stagione. L’attuale annata calcistica è stata un vero e proprio disastro e puntare fortemente soltanto su nuove promesse invece che su certezze, potrebbe condannare nuovamente il Napoli per la seconda stagione consecutiva.

L’obiettivo di De Laurentiis è quello di riaccendere l’entusiasmo dei tifosi e dar loro la possibilità di sostenere i propri beniamini con la speranza di vincere un trofeo. Per farsì che ciò avvenga dopo il colpo Antonio Conte sulla panchina, De Laurentiis ha deciso di affidarsi al nuovo mister ed al nuovo direttore sportivo.

Il futuro di Kvaratskhelia non è ancora del tutto segnato: il Paris Saint-Germain ha presentato un’offerta di circa 110 milioni di euro: cifra clamorosa che potrebbe condizionare il mercato partenopeo. Intanto Manna e Conte hanno preso la decisione migliore per gettare le basi in vista della prossima stagione e in chiave calciomercato e in chiave tecnico-tattica.

Kvara rimane a Napoli, Conte decisivo nella scelta

L’arrivo di Antonio Conte sotto l’ombra del Vesuvio ha suscitato grande interesse e fiducia da parte dei tifosi, anche non napoletani. L’ufficialità non è ancora arrivata ma sembra una storia ormai già scritta: gli azzurri senza le coppe europee e con un organico che soddisferà l’allenatore sono pronti a candidarsi come outsider del campionato.

Al centro del progetto di ricostruzione c’è Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato da “Il Corriere dello Sport”, il calciatore sarebbe stato convinto dalle nuove figure ai vertici del Napoli che avrebbero affidato a lui un ruolo centrale in questa stagione. Intanto Manna sta organizzando un nuovo incontro con Mamuka Jugeli per discutere riguardo al rinnovo del georgiano.

Conte vuole trattenere Kvara a Napoli, PSG messo da parte dal georgiano (LAPRESSE) – SpazioNapoli.it

Negli scorsi giorni, infatti, in quel di Milano è avvenuto il primo incontro tra le parti che avrebbero trovato un’intesa di massima da formalizzare nelle prossime settimane. Un segnale forte e chiaro al PSG, prima pretendente del calciatore che, dopo la cessione di Mbappè, avrebbe voluto puntare fortemente sul talento dell’ala sinistra del Napoli.

Conte ha le idee chiare e di vendere prezzi pregiati, dopo gli addii di Zielinski ed Osimhen, non se ne parla. Il suo arrivo ha ridato entusiasmo anche allo spogliatoio: i giocatori, infatti, starebbero rivalutando la propria scelta di cambiare aria dopo una stagione conclusa al decimo posto.