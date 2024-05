Ultim’ora Kvaratskhelia, addio Napoli? Accordo trovato con la nuova squadra!

Il futuro di Khvicha Kvaratskhelia è ancora tutto da scrivere. Intanto arriva la notizia bomba proprio sul futuro dell’esterno del Napoli.

Nel corso del calciomercato estivo ci saranno diverse operazioni per il Napoli, tra cui alcune anche piuttosto difficili. Difatti in bilico c’è la posizione di diversi azzurri, tra cui anche i vari big, ossia Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

L’attaccante nigeriano è ormai in procinto di lasciare il Napoli per lanciarsi in una nuova avventura, e lo stesso destino potrebbe toccare all’esterno georgiano. Intanto sganciata una bomba di mercato proprio sul futuro di Kvaratskhelia, che avrebbe trovato l’accordo col nuovo club.

Napoli, novità clamorosa sul futuro di Kvaratskhelia: c’è il sì del georgiano al PSG

Con il termine del campionato, l’attenzione ora è rivolta principalmente alla sessione estiva di calciomercato. Seppur la sessione inizi ufficialmente il prossimo 1 luglio, diverse trattative sono già in corso. Tra i club da cui ci si aspetta molto sul mercato c’è il Napoli, che dovrà rifondare il proprio organico. Diversi azzurri saranno ceduti, e tra questi potrebbero esserci anche i vari prezzi pregiati, come Osimhen e Kvaratskhelia.

In particolare, il futuro del georgiano è incerto, visto che il discorso rinnovo è stato messo da tempo in stand-by, con i vari top club che si sono fatti sotto per far vacillare Kvaratskhelia. Proprio pochi istanti fa è arrivata la clamorosa bomba di mercato sul futuro di Kvaratskhelia. Come riporta l’Equipe, Khvicha Kvaratskhelia avrebbe detto sì al trasferimento al PSG, con il club parigino che dovrebbe solamente trovare l’accordo con il Napoli. I francesi hanno deciso di affondare il colpo per l’esterno del Napoli, e strappando il sì del giocatore hanno già fatto un notevole passo in avanti per il suo acquisto.

Ora bisognerà trattare con il Napoli, che però non vuole privarsi del georgiano visto che già Victor Osimhen sarà ceduto. Il club parigino punta forte su Kvaratskhelia come successore di Kylian Mbappé, e quindi potrebbe accontentare qualsiasi richiesta del Napoli. Gli azzurri potrebbero far partire l’esterno georgiano per una cifra superiore ai 100 milioni di euro, che resta una cifra abbordabile per gli standard del PSG. Inoltre i parigini ora possono far leva sulla volontà di Kvaratskhelia, che avrebbe deciso dunque di lasciare il Napoli per sposare il progetto del club francese. Piove sul bagnato dunque in casa Napoli, con la situazione dei vari top player della squadra che continua a sfuggire di mano. All’addio certo di Osimhen e alla richiesta di cessione di Giovanni Di Lorenzo, si aggiunge anche il sì di Kvara al PSG, che mette la dirigenza del Napoli in seria difficoltà in questo momento.