Dalla Francia, ultim’ora su Kvaratskhelia-PSG: cosa sta succedendo col Napoli

Da ieri sera è scoppiato il caos in casa Napoli, visto che Kvaratskhelia avrebbe accettato la corte del PSG. Arrivano altri aggiornamenti sull’affare dalla Francia.

In casa Napoli sarà un’estate di rinnovamento, con diversi giocatori che saranno ceduti per far spazio a giocatori funzionali per il gioco di Antonio Conte. In bilico c’è la posizione di diversi azzurri, e nelle ultime settimane anche quella di Khvicha Kvaratskhelia.

Nella serata di ieri è rimbalzata la news secondo la quale il giocatore georgiano avrebbe detto sì al trasferimento al PSG. Intanto spuntano dei dettagli importanti circa il possibile affare di mercato che vede coinvolto il Napoli.

Khvicha Kvaratskhelia verso il PSG, la posizione del Napoli: aggiornamenti sulla trattativa

Il campionato si è concluso da appena una settimana, ma le trattative di mercato sembrano già essere entrate nel vivo. In particolare si starebbe delineando il quadro circa il futuro dell’esterno georgiano del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia. Ieri è stata sganciata la bomba di mercato, con Kvara che avrebbe accettato il trasferimento al PSG. In casa Napoli sono pronti a correre ai ripari, visto che si vorrebbe evitare di cedere nella stessa sessione sia Osimhen che Kvaratskhelia.

Il punto del possibile affare di mercato è stato fatto pochi istanti fa da Footmercato, che ha affermato che il Napoli sta spingendo per prolungare il contratto di Kvaratskhelia. Gli azzurri sono pronti ad offrire 5 milioni all’anno a Kvaratskhelia, con una clausola rescissoria da 160 milioni nel contratto. L’agente del georgiano ha presentato una controproposta agli azzurri, ossia 6 milioni annui al giocatore ed una clausola fissata a 130 milioni. Questo perché l’agente di Kvaratskhelia nei discorsi con Luis Campos sarebbe venuto a conoscenza di un’offerta del PSG pari a 120 milioni da presentare al Napoli. La situazione attualmente è piuttosto spinosa, con il Napoli che sta tentando in tutti i modi di convincere Kvaratskhelia a rimanere in azzurro.

D’altro canto il georgiano è attratto dal progetto del PSG, che sarebbe pronto ad affidargli il ruolo lasciato scoperto da Mbappé. Il Napoli spera di riuscire a chiudere l’accordo per il rinnovo ed evitare l’addio dell’esterno, ma il PSG potrebbe comunque pagare la clausola fissata eventualmente dagli azzurri. Intanto proseguono i discorsi, con l’agente di Kvaratskhelia in continuo contatto sia con Manna che Campos, in modo da tenere vivi i dialoghi con entrambi i club. Il futuro dell’esterno georgiano continua ad essere incerto, ma le prossime settimane saranno decisive per capire se Kvara resterà al Napoli, o deciderà di lanciarsi nell’avventura al PSG.