Champions League, trionfa ancora il Real Madrid di Carlo Ancelotti!

I blancos tornano a sedersi sul trono d’Europa grazie alla vittoria rifilata al Borussia Dortmund, gioia immensa per Ancelotti.

Ennesimo trionfo per il Real Madrid di Carlo Ancelotti che si proclama campione d’Europa per la 15esima volta nella propria storia. I merengues, guidati dall’ex allenatore del Napoli, hanno superato il Borussia Dortmund per due reti a zero. Decisive le firme di Carvajal e del solito Vincius Junior che, al 83′ di gioco, ha chiuso la pratica grazie al fantastico assist di Bellingham.

Champions League, Real Madrid campione per la 15esima volta

I blancos confermano il proprio dna Champions. In seguito a una prima frazione di gara ricca di difficoltà, i ragazzi di Carlo Ancelotti sono riusciti a resistere per poi emergere nella seconda metà di gioco. L’ex tecnico degli azzurri si proclama campione d’Europa per la quinta volta, ennesimo traguardo esaltante per l’allenatore.

Proprio nell’appena conclusa edizione della competizione, il Real ha affrontato il Napoli – in quel momento guidato da Rudi Garcia – nella fase a gironi, posizionandosi in prima classe con ben 18 punti. Ennesimo spumeggiante traguardo per gli spagnoli che continuano a dimostrare il proprio carattere da vincenti, la decimoquinta andrà a unirsi al successo in Liga.