Forbs ha 3 gol e 5 assist in campionato e 2 gol e 3 assist in Champions. Transfermarkt lo valuta 23 milioni. L'8 dicembre sarà al Maradona con il Brugge.

Il Napoli segue Carlos Forbs, esterno portoghese del Club Brugge. Secondo quanto scrive la Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo Giovanni Manna è un grande estimatore del giocatore, che rientra nel profilo cercato dagli azzurri per rinforzare la corsia destra.

Il ragionamento del quotidiano parte dalla situazione attuale: Matteo Politano si avvicina ai 34 anni, David Neres ha trascorso più giorni in infermeria che in campo e non era nemmeno tra i convocati per la partita contro il Torino. Da qui l’interesse per un profilo giovane e di prospettiva.

In verità, guardando lontano, diventa stuzzicante anche la ricerca di un esterno destro, perché Politano va per i 34 (ad agosto), Neres ha trascorso più giorni in infermeria che in campo e comunque è progettuale una rinfrescata: a Giovanni Manna piace da morire Carlos Forbs (22), esterno mancino che ama giocare – come si usa – su corsie che esaltino il piede invertito.

Così la Gazzetta dello Sport descrive l’interesse del ds partenopeo.

Chi è Carlos Forbs?

Nato a Sintra il 9 marzo 2004, Forbs ha 22 anni e si è formato nelle giovanili dello Sporting Lisbona e del Manchester City. Nel 2023 l’Ajax lo ha acquistato per circa 14 milioni di euro. Dopo una stagione in prestito al Wolverhampton, nel 2025 è passato a titolo definitivo al Club Brugge con un contratto fino al 2029. Ha collezionato tre convocazioni con la Nazionale maggiore portoghese.

Mancino di piede, gioca prevalentemente a destra per rientrare sul piede forte. Nella stagione in corso ha messo a segno 3 gol e 5 assist in 11 partite di campionato e 2 gol e 2 assist in 5 gare di Champions League. Transfermarkt lo valuta 23 milioni di euro. In Europa si era già messo in mostra nella stagione precedente, con una doppietta e un assist nel 3-3 tra Bruges e Barcellona, e a ottobre è stato tra i pericoli principali per l’Inter di Chivu nel 3-4 di San Siro.

L’8 dicembre Forbs sarà al Maradona con il Club Brugge per la sfida di Champions League contro il Napoli, anche se la Gazzetta ridimensiona il peso di quella partita ai fini del mercato: ciò che conta, scrive il quotidiano, è già nel database di Castel Volturno, mentre il resto dipenderà dalle dinamiche del mercato.

Forbs non è l’unico nome sul taccuino di Manna

Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli sta valutando anche altri profili. Sebastiano Esposito, in forza al Sassuolo, è un nome ben avviato: De Laurentiis e Manna avrebbero già incontrato più volte il suo agente, ma il Sassuolo frena. Nel mirino c’è anche Varela del Monza, autore di 11 gol in 11 partite, per cui trenta milioni potrebbero non bastare.

L’idea del club, stando al quotidiano, è tornare a investire su giocatori giovani, anche perché il Napoli ha esaurito gli slot disponibili per gli over 23. Prima di muoversi, però, dovranno risolversi alcune situazioni: trovare acquirenti per Lucca, indicato come un peso da 35 milioni a bilancio, e definire il futuro di De Bruyne e Anguissa.