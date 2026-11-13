Il direttore sportivo del Napoli è Giovanni Manna, dirigente nato a Vallo della Lucania nel 1988 che guida l’area sportiva azzurra dal maggio 2024. Prima di arrivare in Campania ha lavorato in Romagna, in Svizzera e per cinque stagioni alla Juventus, dove ha seguito prima i giovani e poi la prima squadra.

Chi è Giovanni Manna

Manna è nato nel 1988 a Vallo della Lucania, in provincia di Salerno. Si è laureato nel 2012 e nel 2017 ha ottenuto il diploma FIGC da direttore sportivo. Il suo percorso è quello di un dirigente cresciuto dal basso: ha cominciato come talent manager nel calcio dilettantistico, poi è passato ai ruoli organizzativi dei club professionistici. A guidarne la crescita è stato soprattutto il lavoro sui giovani, che alla Juventus gli è valso anche un riconoscimento pubblico.

La carriera di Giovanni Manna prima del Napoli

Il primo passo tra i professionisti è stato a Forlì, nella stagione 2013/14, come club manager. L’anno dopo è andato in Svizzera, al Chiasso, come team manager e talent manager. Al Lugano ha poi fatto il direttore sportivo e, nel 2015/16, ha lavorato con Zdenek Zeman in panchina. Nel 2019 è arrivata la chiamata della Juventus.

Club Ruolo Periodo Forlì Club manager 2013/14 Chiasso Team manager e talent manager 2014/15 Lugano Direttore sportivo dal 2015/16 Juventus Responsabile Under 19, poi direttore sportivo della Next Gen, infine Head of First Team dal 2019 al maggio 2024 Napoli Direttore sportivo dal 29 maggio 2024

Gli anni alla Juventus

Alla Juventus è arrivato nel 2019 e ci è rimasto cinque stagioni. Ha iniziato occupandosi della formazione Under 19, poi è diventato direttore sportivo della squadra Under 23, oggi Next Gen, il progetto con cui il club bianconero fa crescere i giovani in Serie C. Col tempo è entrato nel giro della prima squadra, dove ha lavorato a stretto contatto con Cristiano Giuntoli, e nel ruolo è indicato dal sito ufficiale del club come Head of First Team.

L’11 dicembre 2023, a Torino, ha ricevuto il premio USSI come Dirigente dell’Anno. Nella comunicazione della Juventus la motivazione riguarda l’impegno e il lavoro sviluppati nel progetto Next Gen. Il 21 maggio 2024 il club ha annunciato la risoluzione consensuale del suo contratto.

Il lavoro di Giovanni Manna al Napoli

Le prime indiscrezioni sulla scelta di Aurelio De Laurentiis sono uscite all’inizio di aprile 2024. L’ufficialità è arrivata il 29 maggio 2024, con un comunicato in cui il Napoli si è detto lieto di comunicare l’inserimento nel proprio organico del direttore Giovanni Manna. Manna ha preso il posto di Mauro Meluso. Secondo Goal, il contratto è quinquennale e scade nel 2029.

Il primo mercato sotto la sua responsabilità, quello dell’estate 2024, ha portato in azzurro tra gli altri Buongiorno, Neres, Gilmour, Lukaku e McTominay, insieme all’arrivo di Antonio Conte in panchina. Al termine della stagione il Napoli ha vinto il quarto scudetto della sua storia, chiudendo con il 2-0 al Cagliari il 23 maggio 2025. Lo scudetto è merito di molti, ma quella rosa l’ha costruita l’area sportiva guidata da Manna. Per la situazione attuale della squadra, puoi consultare la rosa del Napoli 2026-2027.

A maggio 2026 la Roma ha provato a corteggiarlo, ma De Laurentiis ha detto no: il Corriere dello Sport, il 14 maggio, ha scritto che il presidente lo considera irrinunciabile. Ad agosto la Gazzetta dello Sport, secondo più testate, ha parlato di una bozza di prolungamento fino al 2032. Da allora un comunicato ufficiale del club non risulta. Le trattative in corso sono nell’archivio di calciomercato Napoli.

Domande frequenti

Quando è diventato Giovanni Manna direttore sportivo del Napoli?

La nomina è stata ufficializzata il 29 maggio 2024, otto giorni dopo l’addio alla Juventus. Il suo nome circolava come primo candidato già dal 2 aprile.

Che ruolo aveva alla Juventus?

Ha lavorato al club bianconero dal 2019: prima responsabile dell’Under 19, poi direttore sportivo della Next Gen e, nell’ultima stagione, Head of First Team. Lì ha lavorato accanto a Cristiano Giuntoli.

Fino a quando dura il contratto di Manna con il Napoli?

Secondo Goal, il contratto firmato nel 2024 è quinquennale e scade nel 2029. Da maggio 2026 si parla di un prolungamento: ad agosto la Gazzetta dello Sport ha scritto di una bozza fino al 2032, ma non risulta un comunicato ufficiale del Napoli.