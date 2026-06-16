I biglietti del Napoli si acquistano ufficialmente su TicketOne (ticketone.it) e sul sito ufficiale sscnapoli.it. Per le partite casalinghe è obbligatoria la Fan Stadium Card (FSC), richiedibile gratuitamente online. Guida completa e aggiornata alla stagione 2025-2026.
Dove comprare i biglietti del Napoli
- sscnapoli.it — sito ufficiale del club, con vendita diretta e area personale FSC
- TicketOne (ticketone.it) — circuito ufficiale, disponibile anche in ricevitorie fisiche
Attenzione: evita rivenditori non autorizzati (viagogo, stubhub, ecc.). I biglietti acquistati fuori dai canali ufficiali possono essere annullati.
La Fan Stadium Card: cos’è e come richiederla
La Fan Stadium Card (FSC) è la tessera del tifoso obbligatoria per acquistare biglietti nei settori azzurri. È gratuita e personale.
- Vai su sscnapoli.it e crea un account gratuito
- Nella tua area personale, vai su “Fan Stadium Card”
- Inserisci i dati del documento d’identità e carica una foto tessera
- Attendi la conferma via email (24-48 ore)
Prezzi biglietti Stadio Maradona 2025-26
|Settore
|Partite ordinarie
|Big match / Europa
|Curva A Inferiore
|15€ – 25€
|25€ – 45€
|Curva A Superiore
|12€ – 20€
|20€ – 35€
|Curva B
|15€ – 25€
|25€ – 45€
|Distinti
|25€ – 45€
|40€ – 70€
|Tribuna Nisida
|40€ – 70€
|60€ – 100€
|Tribuna Posillipo
|60€ – 100€
|80€ – 150€+
Prezzi indicativi. Consulta sempre TicketOne o sscnapoli.it per i prezzi aggiornati di ogni partita.
Fasi di vendita
- Fase abbonati (prelazione): gli abbonati acquistano il proprio posto e biglietti per accompagnatori
- Vendita libera: aperta a tutti i possessori di FSC, 2-3 settimane prima della partita
- Ultimi biglietti: eventuali residui disponibili anche negli ultimi giorni
Come acquistare passo per passo
- Crea o accedi al tuo account su sscnapoli.it
- Richiedi la Fan Stadium Card (se non ce l’hai)
- Attendi l’apertura delle vendite (segui i social ufficiali del Napoli)
- Vai su TicketOne o sscnapoli.it, seleziona la partita e il settore
- Completa l’acquisto con carta di credito o PayPal
- Porta il biglietto digitale e la FSC il giorno della partita
Abbonamenti Napoli 2025-26
Se segui il Napoli a ogni partita, l’abbonamento è la scelta più conveniente. Leggi la nostra guida completa agli abbonamenti Napoli 2026-27 per prezzi, settori e fasi di vendita.
Domande frequenti sui biglietti del Napoli
Dove si comprano i biglietti del Napoli?
Su TicketOne (ticketone.it) e sscnapoli.it. Disponibili anche nelle ricevitorie fisiche TicketOne.
Quanto costano i biglietti per lo Stadio Maradona?
Da circa 12-15€ per la Curva fino a 150€+ per la Tribuna Posillipo nei big match.
La Fan Stadium Card è obbligatoria?
Sì, per i settori riservati ai tifosi del Napoli. È gratuita e si richiede su sscnapoli.it.
Quando aprono le vendite?
Generalmente 2-3 settimane prima della partita. Per i big match le vendite si esauriscono in poche ore dall’apertura.
Come arrivare allo Stadio Maradona?
Metro Linea 2 (fermata Campi Flegrei) o Linea 6 (fermata Mostra). Leggi la nostra guida su come arrivare allo Stadio Maradona.
Guida aggiornata a giugno 2026 per la stagione 2025-2026.