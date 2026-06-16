I biglietti del Napoli si acquistano ufficialmente su TicketOne (ticketone.it) e sul sito ufficiale sscnapoli.it. Per le partite casalinghe è obbligatoria la Fan Stadium Card (FSC), richiedibile gratuitamente online. Guida completa e aggiornata alla stagione 2025-2026.

Dove comprare i biglietti del Napoli

sscnapoli.it — sito ufficiale del club, con vendita diretta e area personale FSC

— sito ufficiale del club, con vendita diretta e area personale FSC TicketOne (ticketone.it) — circuito ufficiale, disponibile anche in ricevitorie fisiche

Attenzione: evita rivenditori non autorizzati (viagogo, stubhub, ecc.). I biglietti acquistati fuori dai canali ufficiali possono essere annullati.

La Fan Stadium Card: cos’è e come richiederla

La Fan Stadium Card (FSC) è la tessera del tifoso obbligatoria per acquistare biglietti nei settori azzurri. È gratuita e personale.

Vai su sscnapoli.it e crea un account gratuito Nella tua area personale, vai su “Fan Stadium Card” Inserisci i dati del documento d’identità e carica una foto tessera Attendi la conferma via email (24-48 ore)

Prezzi biglietti Stadio Maradona 2025-26

Settore Partite ordinarie Big match / Europa Curva A Inferiore 15€ – 25€ 25€ – 45€ Curva A Superiore 12€ – 20€ 20€ – 35€ Curva B 15€ – 25€ 25€ – 45€ Distinti 25€ – 45€ 40€ – 70€ Tribuna Nisida 40€ – 70€ 60€ – 100€ Tribuna Posillipo 60€ – 100€ 80€ – 150€+

Prezzi indicativi. Consulta sempre TicketOne o sscnapoli.it per i prezzi aggiornati di ogni partita.

Fasi di vendita

Fase abbonati (prelazione): gli abbonati acquistano il proprio posto e biglietti per accompagnatori Vendita libera: aperta a tutti i possessori di FSC, 2-3 settimane prima della partita Ultimi biglietti: eventuali residui disponibili anche negli ultimi giorni

Come acquistare passo per passo

Crea o accedi al tuo account su sscnapoli.it Richiedi la Fan Stadium Card (se non ce l’hai) Attendi l’apertura delle vendite (segui i social ufficiali del Napoli) Vai su TicketOne o sscnapoli.it, seleziona la partita e il settore Completa l’acquisto con carta di credito o PayPal Porta il biglietto digitale e la FSC il giorno della partita

Abbonamenti Napoli 2025-26

Se segui il Napoli a ogni partita, l’abbonamento è la scelta più conveniente. Leggi la nostra guida completa agli abbonamenti Napoli 2026-27 per prezzi, settori e fasi di vendita.

Domande frequenti sui biglietti del Napoli

Dove si comprano i biglietti del Napoli?

Su TicketOne (ticketone.it) e sscnapoli.it. Disponibili anche nelle ricevitorie fisiche TicketOne.

Quanto costano i biglietti per lo Stadio Maradona?

Da circa 12-15€ per la Curva fino a 150€+ per la Tribuna Posillipo nei big match.

La Fan Stadium Card è obbligatoria?

Sì, per i settori riservati ai tifosi del Napoli. È gratuita e si richiede su sscnapoli.it.

Quando aprono le vendite?

Generalmente 2-3 settimane prima della partita. Per i big match le vendite si esauriscono in poche ore dall’apertura.

Come arrivare allo Stadio Maradona?

Metro Linea 2 (fermata Campi Flegrei) o Linea 6 (fermata Mostra). Leggi la nostra guida su come arrivare allo Stadio Maradona.

Guida aggiornata a giugno 2026 per la stagione 2025-2026.