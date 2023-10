Napoli, nuovi parcheggi per i tifosi sotto lo Stadio Maradona: parla il Sindaco

Lo Stadio Diego Armando Maradona dovrà necessariamente essere rinnovato per pensare di poter ospitare i grandi eventi futuri.

L’impianto di Fuorigrotta ha subìto molti lavori negli ultimi anni ma molto presto potrebbero esserci ulteriori, e importanti, novità in tal senso. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, molto spesso ha parlato della situazione relativa allo stadio e della possibilità di costruirne uno nuovo in un’altra zona di Napoli o addirittura distante dalla città.

I tifosi sperano che la casa degli azzurri possa essere ancora il ‘Maradona’ (ex ‘San Paolo’) e che le partite casalinghe continueranno a essere disputate nel tempio in cui ha giocato anche il più grande calciatore di tutti i tempi.

Nuovi parcheggi sotto il ‘Maradona’: l’annuncio

Nel 2032 l’Italia ospiterà gli Europei insieme alla Turchia e dovranno essere messi a disposizione almeno 5 stadi per poter ospitare le partite della competizione europea. Anche lo stadio della città di Napoli è uno dei possibili stadi di riferimento dell’Italia ma saranno necessari dei lavori di ammodernamento per poter permettere anche alla città partenopea di ospitare un evento tanto importante.

Al momento non è possibile prenderlo in considerazione perché ci sono troppi elementi contrastanti con la modernità e che non sono consoni alle norme UEFA e FIFA per poter ospitare un evento di portata internazionale.

Il primo step da fare per lo Stadio Diego Armando Maradona è quello dell’eliminazione della pista d’atletica e del miglioramento degli spalti, con l’aumento della capienza massima dei posti a sedere. Dopodiché sarà importante poter offrire ai tifosi (napoletani e internazionali) tutte le comodità necessarie per arrivare all’impianto sportivo con mezzi propri e parcheggiare nei pressi dello Stadio.

Nella parte sottostante all’impianto sportivo ci sono dei parcheggi per auto ma non sono utilizzabili. Il Sindaco Gaetano Manfredi ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato della possibilità di rinnovare i parcheggi-

“Quelli che stanno sotto lo stadio sono piccoli, c’è spazio per circa 100 auto“, ha spiegato il primo cittadino della città partenopea. Ma non sono utilizzabili perché “non hanno avuto le autorizzazioni dai Vigili del Fuoco e per questo non sono mai stati riaperti“.

La volontà del Comune, però, è quella di riqualificare anche quell’area dello Stadio. Per questo motivo Manfredi ha concluso il suo intervento in radio spieganco che “si sta valutando di poterli riutilizzare riducendo il numero dei posti disponibili”.

Tutto ancora da verificare ma sono possibili nuovi interventi allo stadio a partire dalla fine di questa stagione sportiva.