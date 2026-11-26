Secondo Perillo, intesa raggiunta anche tra il ds Manna e l'agente Luca Ariatti. La cifra al Torino sarebbe di circa 25 milioni più bonus legati alle presenze.

Secondo il giornalista Rai Antonello Perillo, il Napoli è vicino a chiudere l’acquisto di Cacciamani dal Torino. La trattativa sarebbe in fase avanzata, con la formalizzazione attesa nei primissimi giorni del mercato di gennaio.

Perillo ha riportato su X quanto dichiarato nel corso del programma Note azzurrissime | Rai Radio Live Napoli, delineando i contorni dell’operazione: al club granata dovrebbe andare una cifra vicina ai 25 milioni di euro, più alcuni bonus legati alle presenze del giocatore con la maglia azzurra. Stando sempre alla ricostruzione del giornalista, sarebbe stato raggiunto un accordo totale anche tra il direttore sportivo Manna e l’agente del giocatore, Luca Ariatti.