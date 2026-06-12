Guida pratica per chi partecipa a un concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli: parcheggi, come arrivare in metro, orari di apertura dei cancelli, cosa portare e cosa non portare, ristoranti e locali vicino allo stadio. Aggiornata per l’estate 2026.

Lo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli è il palcoscenico dei grandi eventi live d’Italia: dai concerti di Geolier alle notti di Champions League, è uno degli impianti più grandi e iconici della penisola con una capienza di oltre 54.000 posti. Se stai per partecipare a un concerto, questa guida ti aiuterà a organizzare tutto alla perfezione.

Come arrivare allo Stadio Maradona per un concerto

In metropolitana (consigliato)

Il mezzo più comodo e più rapido per raggiungere il Maradona è la metropolitana. Due linee servono la zona:

Linea 2 — Fermata Campi Flegrei : uscita a 10 minuti a piedi dallo stadio. Collegata con Piazza Garibaldi (Napoli Centrale) e con i Campi Flegrei

: uscita a 10 minuti a piedi dallo stadio. Collegata con Piazza Garibaldi (Napoli Centrale) e con i Campi Flegrei Linea 6 — Fermata Mostra: uscita ancora più vicina allo stadio. La linea 6 serve il tratto da Mergellina a Fuorigrotta

Consiglio: nei giorni di concerto le metropolitane prolungano il servizio fino a tarda notte. Controlla gli orari dell’ultima corsa sul sito ANM Napoli.

In auto e parcheggi

Se arrivi in auto, i parcheggi più vicini allo Stadio Maradona sono:

Parcheggio interrato Mostra d’Oltremare : capienza elevata, a 5 minuti a piedi dall’ingresso stadio. Prezzo: circa 5-8€. Attenzione: si riempie 2 ore prima dell’inizio

: capienza elevata, a 5 minuti a piedi dall’ingresso stadio. Prezzo: circa 5-8€. Attenzione: si riempie 2 ore prima dell’inizio Parcheggi privati Fuorigrotta : numerosi garage lungo Via Fuorigrotta e Via Diocleziano (tariffe tra 5€ e 10€)

: numerosi garage lungo Via Fuorigrotta e Via Diocleziano (tariffe tra 5€ e 10€) Parcheggio Bagnoli: più lontano (15 min a piedi), ma quasi sempre disponibile anche a pochi minuti dall’inizio

Consiglio pratico: per i grandi concerti (60.000+ spettatori) arriva con almeno 90 minuti di anticipo. Dopo il concerto attendi 30-40 minuti prima di riprendere l’auto — il traffico intorno allo stadio è intenso per circa un’ora dal finale.

In taxi e NCC

I taxi napoletani usano il tassametro. Dal centro di Napoli al Maradona: circa 12-18€. Dopo il concerto è difficile trovare taxi liberi — prenota via app (iTaxi, FREE NOW) almeno 30 minuti prima della fine.

Orari apertura cancelli e ingressi

Per i concerti allo Stadio Maradona, i cancelli aprono generalmente 2-3 ore prima dell’inizio dello show. Entra non appena aprono: eviti la fila agli ingressi e hai tempo per trovare il posto con calma.

Ingressi principali concerti:

Ingresso A / Curva B (lato Via Claudio): Anello Inferiore/Superiore Curva B e Distinti

(lato Via Claudio): Anello Inferiore/Superiore Curva B e Distinti Ingresso C / Tribuna : Tribune laterali e parterre

: Tribune laterali e parterre Ingresso D / Curva A (lato Via Terracina): Curva A, Anelli

Verifica sempre l’ingresso corrispondente al tuo settore sul biglietto.

Cosa portare (e cosa NON portare) al concerto

✅ Cosa puoi portare:

Borsa/zaino piccolo (max 35x25x10 cm per la maggior parte dei concerti)

Acqua in bottiglie di plastica chiuse (max 500ml, senza tappo agli accessi)

Impermeabile leggero (gli show estivi possono avere piogge improvvise)

Auricolari/tappi per le orecchie (facoltativi ma consigliati per chi è in prima fila)

Powerbank (controlla le regole specifiche dell’evento)

❌ Cosa NON puoi portare:

Bottiglie di vetro o lattine

Ombrelli con punta metallica

Droni o dispositivi di registrazione professionali

Cibo acquistato fuori (salvo esigenze alimentari speciali)

Borse superiori alle dimensioni consentite

Dove mangiare vicino allo Stadio Maradona prima del concerto

Fuorigrotta offre ottime opzioni per una cena o uno spuntino pre-concerto. Leggi la nostra guida completa: Ristoranti vicino allo Stadio Maradona.

In sintesi, i nostri preferiti:

‘A Cammisa do’ Re’ : pizzeria tradizionale napoletana a due passi dallo stadio, aperta anche nei giorni di concerto

: pizzeria tradizionale napoletana a due passi dallo stadio, aperta anche nei giorni di concerto Trattoria Da Vittorio (zona Via Diocleziano): cucina casalinga, ragù napoletano, prezzi onesti

(zona Via Diocleziano): cucina casalinga, ragù napoletano, prezzi onesti Friggitorie e street food lungo Via Fuorigrotta: cuoppo, pizza fritta, taralli — per chi ha poco tempo

Dove dormire vicino allo Stadio Maradona

Se vieni da fuori Napoli per il concerto, consulta la nostra guida agli hotel vicino allo Stadio Maradona: dal luxury LHP Palace al B&B economico, tutte le opzioni a Fuorigrotta e dintorni.

I prossimi grandi concerti al Maradona — estate 2026

Lo Stadio Maradona è sede di alcuni degli eventi live più attesi dell’estate 2026. Tra i concerti in programma:

Geolier — tre date sold out a luglio 2026: il rapper napoletano torna a casa sua con uno show da record

— tre date sold out a luglio 2026: il rapper napoletano torna a casa sua con uno show da record Altri artisti nazionali e internazionali in programma per luglio-agosto 2026

Per informazioni sui biglietti e le date esatte di Geolier: leggi il nostro articolo dedicato Geolier allo Stadio Maradona 2026.

Domande frequenti (FAQ)

A che ora aprono i cancelli per i concerti al Maradona?

Generalmente 2-3 ore prima dell’inizio dello show. Per i concerti sold out (come quelli di Geolier) è consigliabile arrivare all’apertura per evitare code agli ingressi.

C’è la metropolitana dopo i concerti al Maradona?

Sì. In occasione dei grandi eventi, ANM Napoli potenzia il servizio e prolunga gli orari delle linee 2 e 6. Verifica sul sito ANM gli orari dell’ultima corsa per la data specifica.

Posso portare lo zaino al concerto allo Stadio Maradona?

Sì, ma con dimensioni ridotte (generalmente max 35x25x10 cm). Zaini più grandi vanno depositati. Controlla sempre le regole specifiche del singolo evento sul sito dell’organizzatore.

Quanto costa parcheggiare vicino allo Stadio Maradona?

Tra 5€ e 10€ nei parcheggi privati di Fuorigrotta. Il parcheggio della Mostra d’Oltremare (il più vicino) costa circa 5-8€ ma si riempie rapidamente.

Aggiornato a giugno 2026 — SpazioNapoli.it