Rosa Napoli 2026-2027: giocatori confermati, acquisti, cessioni e numeri maglia

La rosa del Napoli per la stagione 2026-2027: tutti i giocatori confermati, gli acquisti dell’estate 2026, le cessioni e i numeri di maglia. Aggiornato in tempo reale durante il calciomercato.
La stagione 2026-2027 vedrà il Napoli protagonista del calciomercato estivo dopo aver conquistato il quarto Scudetto della storia nella stagione 2024-25. Con un nuovo allenatore in panchina e diversi contratti in scadenza nel 2027, la dirigenza guidata da Giovanni Manna sta costruendo la squadra del futuro.
⚽ Aggiornamento calciomercato: questo articolo viene aggiornato quotidianamente durante la sessione estiva di mercato (giugno-agosto 2026). Torna spesso per trovare le ultime notizie su acquisti e cessioni.
Rosa Napoli 2026-2027: i giocatori confermati
Portieri
|#
|Giocatore
|Nazionalità
|Contratto
|1
|Alex Meret
|🇮🇹 Italia
|Scadenza 2027
|32
|Vanja Milinkovic-Savic
|🇷🇸 Serbia
|Riscattato 2026
|14
|Nikita Contini
|🇮🇹 Italia
|Confermato
Difensori
|#
|Giocatore
|Nazionalità
|Note
|22
|Giovanni Di Lorenzo
|🇮🇹 Italia
|Capitano, incedibile
|13
|Amir Rrahmani
|🇽🇰 Kosovo
|Confermato
|4
|Alessandro Buongiorno
|🇮🇹 Italia
|Pilastro difensivo
|17
|Mathias Olivera
|🇺🇾 Uruguay
|Confermato
|3
|Rafa Marin / Gutierrez
|🇪🇸 Spagna
|In valutazione
|37
|Leonardo Spinazzola
|🇮🇹 Italia
|Confermato
|31
|Sam Beukema
|🇳🇱 Olanda
|Riscattato dal Bologna
|35
|Luca Marianucci
|🇮🇹 Italia
|Confermato
Centrocampisti
|#
|Giocatore
|Nazionalità
|Situazione
|8
|Scott McTominay
|🏴 Scozia
|Pilastro, confermato
|6
|Billy Gilmour
|🏴 Scozia
|Confermato
|21
|Matteo Politano
|🇮🇹 Italia
|Confermato
|99
|Frank Anguissa
|🇨🇲 Camerun
|Scadenza 2027 — da monitorare
|68
|Stanislav Lobotka
|🇸🇰 Slovacchia
|Scadenza 2027 — da monitorare
|11
|Kevin De Bruyne
|🇧🇪 Belgio
|Scadenza 2027 — possibile cessione
|26
|Antonio Vergara
|🇮🇹 Italia
|Confermato
Attaccanti
|#
|Giocatore
|Nazionalità
|Situazione
|7
|David Neres
|🇧🇷 Brasile
|Confermato, exploit 2024-25
|70
|Noa Lang
|🇳🇱 Olanda
|Confermato, riscattato
|9
|Romelu Lukaku
|🇧🇪 Belgio
|Scadenza 2027 — possibile cessione
|19
|Rasmus Hojlund
|🇩🇰 Danimarca
|Riscatto in valutazione
|27
|Lorenzo Lucca
|🇮🇹 Italia
|Riscatto in valutazione
|69
|Francesco Ambrosino
|🇮🇹 Italia
|Confermato
Calciomercato Napoli estate 2026: i nodi da sciogliere
I contratti in scadenza 2027: chi rimane e chi parte
Il Napoli si ritrova con sei giocatori di primo piano con contratto in scadenza nel giugno 2027: Meret, Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Lobotka e Mazzocchi. La dirigenza deve decidere se rinnovare o cedere, considerando che con un anno solo al contratto il loro valore di mercato è in calo.
I nodi più delicati:
- Romelu Lukaku: ingaggio pesante (~8M€/anno), possibile cessione se arriva un’offerta adeguata;
- Kevin De Bruyne: rendimento discontinuo nel 2025-26, il nuovo allenatore deve valutarne la centralità nel progetto;
- Lobotka e Anguissa: centrali nel gioco del Napoli, il club punta al rinnovo.
Possibili acquisti estivi
La dirigenza Manna sta lavorando su:
- Un vice Di Lorenzo (terzino destro): diversi nomi circolati tra Serie A ed estero;
- Un centrocampista fisico per variare il gioco: Adrien Rabiot è stato accostato al Napoli (ha precedenti rapporti con il nuovo staff tecnico);
- Un attaccante in caso di partenza di Lukaku.
Numeri di maglia Napoli 2026-2027
I numeri di maglia ufficiali per la stagione 2026-2027 verranno comunicati dalla SSC Napoli prima dell’inizio del campionato. La tabella sopra riporta i numeri della stagione 2025-2026 come riferimento.
Domande frequenti (FAQ)
Chi sono i giocatori del Napoli per la stagione 2026-27?
La rosa confermata include Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, McTominay, Gilmour, Neres, Lang e gli altri giocatori della stagione 2024-25. Alcuni big come Lukaku e De Bruyne sono in bilico per possibili cessioni.
Lukaku rimane al Napoli nel 2026-27?
Il futuro di Romelu Lukaku è ancora incerto a giugno 2026. Il suo contratto scade nel 2027 e la dirigenza sta valutando offerte. Torna su questo articolo per gli aggiornamenti.
Chi è l’allenatore del Napoli 2026-27?
Antonio Conte ha lasciato il Napoli al termine della stagione 2025-26. Il nome più forte per la panchina è Massimiliano Allegri, ma l’ufficializzazione non è ancora arrivata al momento della pubblicazione di questo articolo.
Quando chiude il calciomercato estivo 2026?
La sessione estiva di calciomercato in Italia chiude il 1° settembre 2026.
Aggiornato a giugno 2026 — SpazioNapoli.it. Torna spesso: aggiorniamo la rosa in tempo reale durante il calciomercato.