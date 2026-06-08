Rosa Napoli 2026-2027: giocatori confermati, acquisti, cessioni e numeri maglia

La rosa del Napoli per la stagione 2026-2027: tutti i giocatori confermati, gli acquisti dell’estate 2026, le cessioni e i numeri di maglia. Aggiornato in tempo reale durante il calciomercato.

La stagione 2026-2027 vedrà il Napoli protagonista del calciomercato estivo dopo aver conquistato il quarto Scudetto della storia nella stagione 2024-25. Con un nuovo allenatore in panchina e diversi contratti in scadenza nel 2027, la dirigenza guidata da Giovanni Manna sta costruendo la squadra del futuro.

⚽ Aggiornamento calciomercato: questo articolo viene aggiornato quotidianamente durante la sessione estiva di mercato (giugno-agosto 2026). Torna spesso per trovare le ultime notizie su acquisti e cessioni.

Rosa Napoli 2026-2027: i giocatori confermati

Portieri

# Giocatore Nazionalità Contratto 1 Alex Meret 🇮🇹 Italia Scadenza 2027 32 Vanja Milinkovic-Savic 🇷🇸 Serbia Riscattato 2026 14 Nikita Contini 🇮🇹 Italia Confermato

Difensori

# Giocatore Nazionalità Note 22 Giovanni Di Lorenzo 🇮🇹 Italia Capitano, incedibile 13 Amir Rrahmani 🇽🇰 Kosovo Confermato 4 Alessandro Buongiorno 🇮🇹 Italia Pilastro difensivo 17 Mathias Olivera 🇺🇾 Uruguay Confermato 3 Rafa Marin / Gutierrez 🇪🇸 Spagna In valutazione 37 Leonardo Spinazzola 🇮🇹 Italia Confermato 31 Sam Beukema 🇳🇱 Olanda Riscattato dal Bologna 35 Luca Marianucci 🇮🇹 Italia Confermato

Centrocampisti

# Giocatore Nazionalità Situazione 8 Scott McTominay 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scozia Pilastro, confermato 6 Billy Gilmour 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Scozia Confermato 21 Matteo Politano 🇮🇹 Italia Confermato 99 Frank Anguissa 🇨🇲 Camerun Scadenza 2027 — da monitorare 68 Stanislav Lobotka 🇸🇰 Slovacchia Scadenza 2027 — da monitorare 11 Kevin De Bruyne 🇧🇪 Belgio Scadenza 2027 — possibile cessione 26 Antonio Vergara 🇮🇹 Italia Confermato

Attaccanti

# Giocatore Nazionalità Situazione 7 David Neres 🇧🇷 Brasile Confermato, exploit 2024-25 70 Noa Lang 🇳🇱 Olanda Confermato, riscattato 9 Romelu Lukaku 🇧🇪 Belgio Scadenza 2027 — possibile cessione 19 Rasmus Hojlund 🇩🇰 Danimarca Riscatto in valutazione 27 Lorenzo Lucca 🇮🇹 Italia Riscatto in valutazione 69 Francesco Ambrosino 🇮🇹 Italia Confermato

Calciomercato Napoli estate 2026: i nodi da sciogliere

I contratti in scadenza 2027: chi rimane e chi parte

Il Napoli si ritrova con sei giocatori di primo piano con contratto in scadenza nel giugno 2027: Meret, Lukaku, De Bruyne, Anguissa, Lobotka e Mazzocchi. La dirigenza deve decidere se rinnovare o cedere, considerando che con un anno solo al contratto il loro valore di mercato è in calo.

I nodi più delicati:

Romelu Lukaku : ingaggio pesante (~8M€/anno), possibile cessione se arriva un’offerta adeguata;

: ingaggio pesante (~8M€/anno), possibile cessione se arriva un’offerta adeguata; Kevin De Bruyne : rendimento discontinuo nel 2025-26, il nuovo allenatore deve valutarne la centralità nel progetto;

: rendimento discontinuo nel 2025-26, il nuovo allenatore deve valutarne la centralità nel progetto; Lobotka e Anguissa: centrali nel gioco del Napoli, il club punta al rinnovo.

Possibili acquisti estivi

La dirigenza Manna sta lavorando su:

Un vice Di Lorenzo (terzino destro): diversi nomi circolati tra Serie A ed estero;

(terzino destro): diversi nomi circolati tra Serie A ed estero; Un centrocampista fisico per variare il gioco: Adrien Rabiot è stato accostato al Napoli (ha precedenti rapporti con il nuovo staff tecnico);

per variare il gioco: Adrien Rabiot è stato accostato al Napoli (ha precedenti rapporti con il nuovo staff tecnico); Un attaccante in caso di partenza di Lukaku.

Numeri di maglia Napoli 2026-2027

I numeri di maglia ufficiali per la stagione 2026-2027 verranno comunicati dalla SSC Napoli prima dell’inizio del campionato. La tabella sopra riporta i numeri della stagione 2025-2026 come riferimento.

Domande frequenti (FAQ)

Chi sono i giocatori del Napoli per la stagione 2026-27?

La rosa confermata include Di Lorenzo, Buongiorno, Rrahmani, McTominay, Gilmour, Neres, Lang e gli altri giocatori della stagione 2024-25. Alcuni big come Lukaku e De Bruyne sono in bilico per possibili cessioni.

Lukaku rimane al Napoli nel 2026-27?

Il futuro di Romelu Lukaku è ancora incerto a giugno 2026. Il suo contratto scade nel 2027 e la dirigenza sta valutando offerte. Torna su questo articolo per gli aggiornamenti.

Chi è l’allenatore del Napoli 2026-27?

Antonio Conte ha lasciato il Napoli al termine della stagione 2025-26. Il nome più forte per la panchina è Massimiliano Allegri, ma l’ufficializzazione non è ancora arrivata al momento della pubblicazione di questo articolo.

Quando chiude il calciomercato estivo 2026?

La sessione estiva di calciomercato in Italia chiude il 1° settembre 2026.

Aggiornato a giugno 2026 — SpazioNapoli.it. Torna spesso: aggiorniamo la rosa in tempo reale durante il calciomercato.