L’SSC Napoli ha comunicato che la vendita dei biglietti per Napoli-Club Brugge in Champions League prenderà il via giovedì 26 novembre 2026 alle ore 12:00, articolata in quattro fasi distinte con una tariffa ridotta riservata agli Under 30.
La prima fase (Fase 1) è dedicata ai titolari di Abbonamento ITALIA 26/27 (20 gare), che potranno esercitare la prelazione sul proprio posto dalle ore 12:00 di giovedì 26 novembre fino alle ore 12:00 di venerdì 27 novembre 2026.
Dalla Fase 2, attiva dalle ore 15:00 di venerdì 27 novembre fino alle ore 23:59 di lunedì 30 novembre 2026, potranno acquistare i possessori di Fidelity Card Fan Stadium Card. Subito dopo, la Fase 3 aprirà martedì 1° dicembre 2026 alle ore 10:00 e si chiuderà nella stessa giornata alle ore 23:59: in questa finestra i titolari di Membership Premium SSC Napoli avranno accesso a una quota di biglietti a loro riservata.
Qualora rimangano posti disponibili, la Fase 4 partirà dalle ore 12:00 di mercoledì 2 dicembre 2026 e proseguirà fino a esaurimento.
Per i nati dopo l’8 dicembre 1996 è prevista la tariffa ridotta Under 30 indicata dalla società.
|Settore
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FASI 1, 2 E 3
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FASE 4
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RIDOTTO UNDER 30
|CURVE INFERIORI
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20,00 €
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30,00 €
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14,00 €
|CURVE SUPERIORI
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35,00 €
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40,00 €
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20,00 €
|DISTINTI INFERIORI
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40,00 €
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50,00 €
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25,00 €
|DISTINTI SUPERIORI
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55,00 €
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95,00 €
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35,00 €
|DISTINTI SUPERIORI PREMIUM
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60,00 €
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110,00 €
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45,00 €
|TRIBUNA NISIDA
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65,00 €
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120,00 €
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50,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO
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90,00 €
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145,00 €
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60,00 €
|TRIBUNA POSILLIPO PREMIUM
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105,00 €
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155,00 €
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70,00 €