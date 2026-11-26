Secondo Il Mattino, il Napoli avrebbe praticamente definito il primo acquisto della sessione di gennaio: si tratta di Pedro Morisco, portiere brasiliano di 22 anni in forza al Coritiba.

Il quotidiano descrive l’operazione come sostanzialmente conclusa, con una cifra compresa tra gli 8 e i 10 milioni di euro. L’unico nodo ancora aperto riguarderebbe la percentuale sulla futura rivendita, che il Napoli non intenderebbe inserire nel contratto. Morisco, stando alla stessa fonte, firmerebbe un accordo quinquennale.

Operazione praticamente conclusa (più o meno per una cifra tra gli 8 e i 10 milioni di euro), balla solo la solita percentuale sulla rivendita futura che il Napoli non pensa affatto di voler inserire. Morisco firmerà un contratto di cinque anni e sarà – se non ci saranno contrattempi – il secondo portiere brasiliano della storia del Napoli dopo Rafael Cabral.

Così si legge su Il Mattino, che ricorda come Morisco sarebbe destinato a diventare il secondo portiere brasiliano nella storia del club partenopeo, dopo Rafael Cabral.

Chi è Pedro Morisco e a che punto sono le trattative?

Pedro Morisco ha 22 anni e gioca nel Coritiba. Secondo Il Mattino, nelle scorse settimane ha esordito da titolare con la nazionale brasiliana in un’amichevole contro l’India, partita in cui avrebbe convinto anche Carlo Ancelotti. Sul fronte delle trattative, uno degli agenti del giocatore, Decio Berman, sarebbe stato a Castel Volturno per un incontro con il direttore sportivo Giovanni Manna. Nelle stesse ore sarebbe in corso un’ulteriore chiamata con l’altro procuratore, André Curya, per definire i dettagli finali dell’accordo.