Matteo Politano è un attaccante esterno italiano del Napoli, dove gioca dal 28 gennaio 2020. È nato a Roma il 3 agosto 1993, è alto 170 cm e gioca di piede sinistro, di solito largo a destra. Con gli azzurri ha vinto due scudetti, quello del 2022-23 e quello del 2024-25, una Coppa Italia e una Supercoppa italiana. Fino al 2025-26 ha giocato 220 partite in Serie A con il Napoli, con 30 gol e 32 assist. Il suo contratto, rinnovato il 23 settembre 2025, scade il 30 giugno 2028.

Chi è Matteo Politano

Romano di nascita, ha origini calabresi per parte di famiglia, da Fiumefreddo Bruzio. Ha cominciato nel Selva Candida e dal 2004 è cresciuto nel settore giovanile della Roma. È un esterno mancino che parte largo a destra e rientra verso il centro, un movimento che oggi è quasi un marchio di fabbrica del Napoli. Sa giocare anche da seconda punta o da esterno di centrocampo.

La carriera prima del Napoli

Politano ha giocato due stagioni nella Primavera della Roma, poi è andato a farsi le ossa lontano da casa. Nel 2012-13 è stato in prestito al Perugia, in Lega Pro, dove ha segnato 8 gol in 28 presenze di campionato. Dal 1 luglio 2013 è passato al Pescara, in comproprietà, e ha giocato due anni in Serie B.

La Serie A è arrivata con il Sassuolo: prestito con diritto di riscatto dalla Roma il 2 luglio 2015, riscatto nel maggio 2016. In tre stagioni ha segnato 20 gol in 96 partite di campionato, 10 dei quali nel 2017-18. Nell’estate 2018 è passato all’Inter, prima in prestito e poi con il riscatto del 19 giugno 2019. In nerazzurro ha avuto meno spazio: 36 presenze e 5 gol nel 2018-19, solo 11 gare nella prima metà del 2019-20.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha preso il 28 gennaio 2020, in prestito biennale dall’Inter per 2,5 milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni più 2 di bonus. L’obbligo è scattato il 6 febbraio 2021, dopo la presenza nella trasferta di Genova. Nella prima stagione è arrivata subito la Coppa Italia, la finale vinta ai rigori contro la Juventus il 17 giugno 2020.

Il momento migliore dal punto di vista dei numeri è il 2020-21 con Gennaro Gattuso: 9 gol e 5 assist in campionato. Nel 2022-23 ha fatto parte della squadra di Luciano Spalletti che ha vinto il terzo scudetto del Napoli, con 27 presenze, 3 gol e 3 assist. Nel 2023-24 ha chiuso con 8 gol e 8 assist, il suo massimo come passaggi decisivi in azzurro. Ha vinto poi il secondo scudetto con Antonio Conte, nel 2024-25. Il 22 dicembre 2025 il Napoli ha vinto a Riad la Supercoppa italiana, battendo il Bologna per 2-0.

Caratteristiche tecniche

Politano è un mancino veloce e di buona tecnica, abile nel dribbling e nelle finte. Tende a tagliare dalla fascia verso il centro per cercare il tiro, anche da fuori area, oppure il cross. Con gli anni ha migliorato la fase difensiva e il lavoro di copertura sulla fascia, un aspetto che gli allenatori del Napoli gli hanno chiesto con regolarità.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt. Per le giovanili sono indicate le gare del campionato Primavera, senza fase finale. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2010-11 Roma Primavera 16 3 – 2011-12 Roma Primavera 21 7 – 2012-13 Perugia (prestito) Lega Pro Prima Divisione, girone B 28 8 4 2013-14 Pescara Serie B 31 6 3 2014-15 Pescara Serie B 41 5 5 2015-16 Sassuolo (prestito) Serie A 28 5 2 2016-17 Sassuolo Serie A 32 5 6 2017-18 Sassuolo Serie A 36 10 4 2018-19 Inter (prestito) Serie A 36 5 5 2019-20 Inter Serie A 11 0 0 2019-20 Napoli (prestito) Serie A 15 2 2 2020-21 Napoli Serie A 37 9 5 2021-22 Napoli Serie A 33 3 4 2022-23 Napoli Serie A 27 3 3 2023-24 Napoli Serie A 37 8 8 2024-25 Napoli Serie A 37 3 5 2025-26 Napoli Serie A 34 2 5 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 11 2 3 Totale Napoli Serie A 231 32 35

Gli ultimi due anni

Nel 2025-26 Politano ha giocato 34 partite di Serie A, con 2 gol e 5 assist, e il 23 settembre 2025 ha firmato il rinnovo fino al 30 giugno 2028. A dicembre ha alzato la Supercoppa a Riad.

Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, il Napoli ha avuto un avvio complicato e una lunga lista di infortunati. Politano è stato impiegato con regolarità e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati. Il 28 ottobre ha segnato nel 4-1 di Monza, dove la panchina era affidata a Marco Landucci perché Allegri era squalificato, e ha preparato anche il corner del terzo gol. Il 4 novembre, dopo il 4-1 subito a Oporto in Champions League, ha parlato ai microfoni di Prime Video e ha chiesto scusa ai tifosi.

Statistiche Serie A 2026/27

11 Presenze

2 Gol

3 Assist

Entrato dalla panchina 3 volte

Tiri (in porta) 10 (6)

Falli commessi / subiti 4 / 7

Ammonizioni / espulsioni 1 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

Resta uno dei punti fermi sulla destra, con il Napoli a corto di esterni. Per vedere gli altri attaccanti e il resto del gruppo c’è la pagina della rosa del Napoli 2026/27, mentre le notizie sulle operazioni di mercato sono nell’archivio del calciomercato Napoli.

Politano con l’Italia

Ha esordito in Nazionale maggiore il 28 maggio 2018, contro l’Arabia Saudita, e il primo gol è arrivato il 20 novembre 2018 contro gli Stati Uniti. In totale ha 20 presenze e 4 gol. Era tra i pre-convocati per l’Europeo 2020, ma non è entrato nella lista finale, e nel 2024 non è stato chiamato da Luciano Spalletti per la fase finale. Il 31 marzo 2026 ha giocato da titolare la finale dei playoff mondiali contro la Bosnia, finita 1-1 dopo i supplementari e persa ai rigori: l’Italia non è andata al Mondiale 2026. Per la sosta di novembre 2026 il commissario tecnico Roberto Mancini non lo ha convocato, per una scelta tecnica.

Domande frequenti

Quando è arrivato Politano al Napoli?

Il 28 gennaio 2020, in prestito dall’Inter con obbligo di riscatto. L’obbligo è scattato il 6 febbraio 2021 e da quel momento è un giocatore del Napoli a titolo definitivo.

Quanti trofei ha vinto Politano con il Napoli?

Quattro: la Coppa Italia 2019-20, i due scudetti del 2022-23 e del 2024-25 e la Supercoppa italiana del dicembre 2025.

Fino a quando ha il contratto?

Fino al 30 giugno 2028, dopo il rinnovo ufficializzato il 23 settembre 2025.