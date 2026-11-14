Brasiliano di San Paolo, classe 1997, è al Napoli dal 21 agosto 2024: la carriera da São Paulo ad Ajax e Benfica, lo scudetto, il contratto fino al 2028 e i numeri del campionato in corso.

David Neres è un attaccante esterno brasiliano del Napoli, dove gioca dal 21 agosto 2024. È nato a San Paolo il 3 marzo 1997, è alto 1,76 m e gioca soprattutto largo a destra. Con gli azzurri ha vinto lo scudetto 2024-25 e la Supercoppa italiana del dicembre 2025. In Serie A con il Napoli ha 44 presenze, 5 gol e 9 assist fino al 2025-26. Il suo contratto scade il 30 giugno 2028.

Chi è David Neres

Il nome completo è David Neres Campos. È cresciuto nel settore giovanile del São Paulo, dove è rimasto dal 2007 al 2016. Ala destra di ruolo, può giocare anche a sinistra. È un esterno che parte largo e punta l’uomo in dribbling, più portato a servire i compagni che a cercare il gol: in Serie A i suoi assist superano i gol.

La carriera prima del Napoli

Ha esordito in prima squadra con il São Paulo il 18 ottobre 2016, nella vittoria per 2-1 sul Fluminense. A gennaio 2017 l’Ajax lo ha preso per 12 milioni di euro. Ha giocato un anno e mezzo tra Jong Ajax e prima squadra, e dal 2017-18 è diventato titolare: 14 gol e 13 assist in Eredivisie in quella stagione, il suo massimo.

All’Ajax è rimasto fino al gennaio 2022, con due campionati olandesi (2018-19 e 2020-21) e due coppe nazionali negli stessi anni. Il 14 gennaio 2022 è stato ceduto allo Shakhtar Donetsk per 18 milioni, ma non ha mai giocato con gli ucraini a causa della guerra e il 20 giugno 2022 è passato al Benfica per circa 15,3 milioni. In Portogallo ha vinto il campionato 2022-23 e la Supercoppa del 2023, con 11 gol e 18 assist in due stagioni di Liga Portugal.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha acquistato a titolo definitivo il 21 agosto 2024. Ha debuttato il 25 agosto 2024 a Bologna, subentrando dalla panchina. Nella sua prima stagione ha giocato 28 partite di campionato, con 2 gol e 6 assist, e ha vinto lo scudetto con Antonio Conte.

Il 22 dicembre 2025 il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana a Riad, battendo il Bologna per 2-0. Neres faceva parte della rosa che ha portato a casa il trofeo.

Caratteristiche tecniche

Neres è veloce e ha un dribbling secco, soprattutto sul breve. Parte largo a destra e rientra verso l’interno per il passaggio filtrante o per il tiro. Funziona meglio quando ha spazio davanti a sé, ed è per questo che ha reso di più nelle squadre che attaccano alte. Alla sua carriera hanno pesato spesso i problemi muscolari.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt. Per Jong Ajax la categoria è la seconda divisione olandese. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2016 São Paulo Brasileirão Série A 8 3 – 2016-17 Jong Ajax Eerste Divisie 4 2 1 2016-17 Ajax Eredivisie 8 3 3 2017-18 Jong Ajax Eerste Divisie 1 1 – 2017-18 Ajax Eredivisie 32 14 13 2018-19 Ajax Eredivisie 29 8 11 2019-20 Ajax Eredivisie 12 6 1 2020-21 Ajax Eredivisie 25 3 5 2021-22 Ajax Eredivisie 15 3 2 2022-23 Benfica Liga Portugal 31 6 10 2023-24 Benfica Liga Portugal 24 5 8 2024-25 Napoli Serie A 28 2 6 2025-26 Napoli Serie A 16 3 3 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 4 0 0 Totale Napoli Serie A 48 5 9

Gli ultimi due anni

Il 2025-26 è stato una stagione a metà: 16 partite di Serie A, con 3 gol e 3 assist, e il minutaggio ridotto da più stop fisici.

Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, il box qui sotto riporta i numeri aggiornati. A fine ottobre 2026 ha avuto una lesione di basso grado al semimembranoso della coscia destra, e il Corriere dello Sport ha scritto che puntava a rientrare per la Lazio dell’8 novembre. Il 10 novembre il comunicato del Napoli lo ha inserito tra gli otto giocatori che lavorano a parte durante la sosta: da sabato 14 novembre si allena parzialmente con il gruppo.

Statistiche Serie A 2026/27

4 Presenze

0 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 3 volte

Tiri (in porta) 5 (1)

Falli commessi / subiti 2 / 1

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

Il contratto scade il 30 giugno 2028. Per gli altri esterni e il resto della squadra c’è la pagina della rosa del Napoli 2026/27, e le notizie sul mercato sono nell’archivio del calciomercato Napoli.

Neres con il Brasile

Ha esordito con la nazionale maggiore il 26 marzo 2019 contro la Repubblica Ceca e il primo gol è arrivato nel 7-0 all’Honduras, in amichevole, nel giugno 2019. In totale ha 8 presenze e un gol. Faceva parte della rosa che ha vinto la Copa América 2019. L’ultima partita risale al 17 ottobre 2023, nelle qualificazioni mondiali contro l’Uruguay.

Domande frequenti

Quando è arrivato Neres al Napoli?

Il 21 agosto 2024, a titolo definitivo dal Benfica.

Quali trofei ha vinto Neres con il Napoli?

Lo scudetto 2024-25 e la Supercoppa italiana vinta a Riad il 22 dicembre 2025.

Fino a quando ha il contratto Neres?

Fino al 30 giugno 2028.