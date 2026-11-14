David Neres è un attaccante esterno brasiliano del Napoli, dove gioca dal 21 agosto 2024. È nato a San Paolo il 3 marzo 1997, è alto 1,76 m e gioca soprattutto largo a destra. Con gli azzurri ha vinto lo scudetto 2024-25 e la Supercoppa italiana del dicembre 2025. In Serie A con il Napoli ha 44 presenze, 5 gol e 9 assist fino al 2025-26. Il suo contratto scade il 30 giugno 2028.
Chi è David Neres
Il nome completo è David Neres Campos. È cresciuto nel settore giovanile del São Paulo, dove è rimasto dal 2007 al 2016. Ala destra di ruolo, può giocare anche a sinistra. È un esterno che parte largo e punta l’uomo in dribbling, più portato a servire i compagni che a cercare il gol: in Serie A i suoi assist superano i gol.
La carriera prima del Napoli
Ha esordito in prima squadra con il São Paulo il 18 ottobre 2016, nella vittoria per 2-1 sul Fluminense. A gennaio 2017 l’Ajax lo ha preso per 12 milioni di euro. Ha giocato un anno e mezzo tra Jong Ajax e prima squadra, e dal 2017-18 è diventato titolare: 14 gol e 13 assist in Eredivisie in quella stagione, il suo massimo.
All’Ajax è rimasto fino al gennaio 2022, con due campionati olandesi (2018-19 e 2020-21) e due coppe nazionali negli stessi anni. Il 14 gennaio 2022 è stato ceduto allo Shakhtar Donetsk per 18 milioni, ma non ha mai giocato con gli ucraini a causa della guerra e il 20 giugno 2022 è passato al Benfica per circa 15,3 milioni. In Portogallo ha vinto il campionato 2022-23 e la Supercoppa del 2023, con 11 gol e 18 assist in due stagioni di Liga Portugal.
L’arrivo al Napoli
Il Napoli lo ha acquistato a titolo definitivo il 21 agosto 2024. Ha debuttato il 25 agosto 2024 a Bologna, subentrando dalla panchina. Nella sua prima stagione ha giocato 28 partite di campionato, con 2 gol e 6 assist, e ha vinto lo scudetto con Antonio Conte.
Il 22 dicembre 2025 il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana a Riad, battendo il Bologna per 2-0. Neres faceva parte della rosa che ha portato a casa il trofeo.
Caratteristiche tecniche
Neres è veloce e ha un dribbling secco, soprattutto sul breve. Parte largo a destra e rientra verso l’interno per il passaggio filtrante o per il tiro. Funziona meglio quando ha spazio davanti a sé, ed è per questo che ha reso di più nelle squadre che attaccano alte. Alla sua carriera hanno pesato spesso i problemi muscolari.
Le statistiche in campionato, stagione per stagione
Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt. Per Jong Ajax la categoria è la seconda divisione olandese. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.
|Stagione
|Club
|Campionato
|Presenze
|Gol
|Assist
|2016
|São Paulo
|Brasileirão Série A
|8
|3
|–
|2016-17
|Jong Ajax
|Eerste Divisie
|4
|2
|1
|2016-17
|Ajax
|Eredivisie
|8
|3
|3
|2017-18
|Jong Ajax
|Eerste Divisie
|1
|1
|–
|2017-18
|Ajax
|Eredivisie
|32
|14
|13
|2018-19
|Ajax
|Eredivisie
|29
|8
|11
|2019-20
|Ajax
|Eredivisie
|12
|6
|1
|2020-21
|Ajax
|Eredivisie
|25
|3
|5
|2021-22
|Ajax
|Eredivisie
|15
|3
|2
|2022-23
|Benfica
|Liga Portugal
|31
|6
|10
|2023-24
|Benfica
|Liga Portugal
|24
|5
|8
|2024-25
|Napoli
|Serie A
|28
|2
|6
|2025-26
|Napoli
|Serie A
|16
|3
|3
|2026-27 (in corso)
|Napoli
|Serie A
|4
|0
|0
|Totale Napoli
|Serie A
|48
|5
|9
Gli ultimi due anni
Il 2025-26 è stato una stagione a metà: 16 partite di Serie A, con 3 gol e 3 assist, e il minutaggio ridotto da più stop fisici.
Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, il box qui sotto riporta i numeri aggiornati. A fine ottobre 2026 ha avuto una lesione di basso grado al semimembranoso della coscia destra, e il Corriere dello Sport ha scritto che puntava a rientrare per la Lazio dell’8 novembre. Il 10 novembre il comunicato del Napoli lo ha inserito tra gli otto giocatori che lavorano a parte durante la sosta: da sabato 14 novembre si allena parzialmente con il gruppo.
Il contratto scade il 30 giugno 2028. Per gli altri esterni e il resto della squadra c’è la pagina della rosa del Napoli 2026/27, e le notizie sul mercato sono nell’archivio del calciomercato Napoli.
Neres con il Brasile
Ha esordito con la nazionale maggiore il 26 marzo 2019 contro la Repubblica Ceca e il primo gol è arrivato nel 7-0 all’Honduras, in amichevole, nel giugno 2019. In totale ha 8 presenze e un gol. Faceva parte della rosa che ha vinto la Copa América 2019. L’ultima partita risale al 17 ottobre 2023, nelle qualificazioni mondiali contro l’Uruguay.
Domande frequenti
Quando è arrivato Neres al Napoli?
Il 21 agosto 2024, a titolo definitivo dal Benfica.
Quali trofei ha vinto Neres con il Napoli?
Lo scudetto 2024-25 e la Supercoppa italiana vinta a Riad il 22 dicembre 2025.
Fino a quando ha il contratto Neres?
Fino al 30 giugno 2028.