Il Napoli del Centenario: storia, eventi e tutto quello che c’è da sapere sulla stagione 2026-27

Il Napoli entra nella stagione più importante della sua storia: il Centenario. Cento anni dalla fondazione, una ricorrenza che il club ha deciso di celebrare con un programma di eventi, iniziative culturali e una maglia che porta il peso di un secolo di fede azzurra. Questa è la guida completa a tutto ciò che devi sapere sul Napoli 2026-27.

Il 1926 e la nascita del Napoli

Il riferimento simbolico del Centenario è il 1º agosto 1926, data in cui l’assemblea dei soci scelse il nome Associazione Calcio Napoli. Ma le radici del calcio partenopeo affondano ben più in profondità: i primi calci a un pallone risalgono alla fine dell’Ottocento, con il Naples Cricket & Football Club nato nel 1906. Vent’anni di fusioni, cambi di nome e passioni poi condensati in quel fatidico 1926.

Cent’anni dopo, il Napoli di Massimiliano Allegri si prepara a scrivere un nuovo capitolo. Con Kevin De Bruyne in campo, una rosa tra le più forti d’Europa e uno scudetto ancora fresco nei ricordi, la stagione 2026-27 parte con ambizioni enormi.

Il programma degli eventi del Centenario

Il club ha costruito un calendario di celebrazioni che accompagnerà i tifosi per tutto l’anno. Ecco i momenti chiave:

6 luglio 2026 : presentazione della maglia Home 2026-27 a bordo della MSC World Europa nel porto di Napoli. Testimonial: Diego Armando Maradona.

: presentazione della maglia Home 2026-27 a bordo della MSC World Europa nel porto di Napoli. Testimonial: Diego Armando Maradona. 10 luglio 2026 : apertura ufficiale della campagna abbonamenti per la stagione del Centenario.

: apertura ufficiale della campagna abbonamenti per la stagione del Centenario. 17 luglio 2026 : inizio del ritiro estivo a Dimaro, con installazioni speciali nel Fan Village dedicate alla storia del club.

: inizio del ritiro estivo a Dimaro, con installazioni speciali nel Fan Village dedicate alla storia del club. 1º agosto 2026 : data simbolica del Centenario. Celebrazioni in città e allo stadio.

: data simbolica del Centenario. Celebrazioni in città e allo stadio. Autunno 2026 : uscita del film ufficiale sulla storia del Napoli, prima produzione cinematografica del genere per il club.

: uscita del film ufficiale sulla storia del Napoli, prima produzione cinematografica del genere per il club. In corso d’anno: pubblicazione Treccani dedicata al Napoli, prima volta in assoluto che l’Istituto dell’Enciclopedia Italiana dedica un volume a una squadra di calcio.

Il Corsiero del Sole torna a casa

Uno dei simboli più potenti del Centenario è il ritorno del Corsiero del Sole, il cavallo rampante che fu il primo emblema del club nel 1926. L’antico simbolo della città di Napoli è stato reintegrato nell’ecosistema visivo azzurro, comparendo in forma celebrativa sulla maglia e nelle comunicazioni ufficiali. Un ponte tra le origini e il presente.

La maglia del Centenario

La maglia Home 2026-27 porta il nome non ufficiale di “Blu Centenario”, una tonalità che reinterpreta la tradizione azzurra con un tessuto tecnico che richiama visivamente la texture della lana degli anni Ottanta. Lo stemma celebrativo al petto combina quattro elementi: il Corsiero del Sole, il numero 100, il simbolo dell’infinito e il logo attuale della SSC Napoli.

Disponibile dall’1º luglio 2026 nei negozi ufficiali e online, e dal 7 luglio presso i rivenditori autorizzati. Il prezzo si allinea alla fascia premium delle maglie delle squadre di vertice della Serie A.

Campagna abbonamenti: al via il 10 luglio

Il Napoli ha fissato al 10 luglio 2026 il via della campagna abbonamenti. Il tetto massimo di 25mila tessere garantisce un rapporto stabile con la base abbonata. La prima fase riserverà priorità assoluta a chi ha già un abbonamento, con tariffa dedicata per il rinnovo. Per i tifosi che si affacciano per la prima volta, sarà necessaria la Fan Stadium Card.

La stagione sportiva

Sul campo, le aspettative sono altissime. Allegri ha disegnato un 4-3-3 con Lobotka da regista e De Bruyne trequartista d’attacco, affiancato da Lukaku al centro e ali veloci sui lati. Il calciomercato estivo punta a rinforzare la difesa e l’out di destra, con Vicàrio, Dodò e Molina tra i nomi più seguiti.

Un Centenario da vivere non solo in tribuna, ma anche in campo. Il Napoli parte con l’ambizione di aggiungere un trofeo alla festa dei 100 anni.