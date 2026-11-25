Una settimana fa la cessione di Noa Lang a gennaio sembrava uno scenario concreto, alimentata dalla crisi con una parte del tifo azzurro. Poi sono arrivati l’assist contro il Torino e il gol segnato a Manchester, prestazioni che secondo quanto riportato renderebbero l’olandese quasi un elemento irrinunciabile per Allegri, rendendo difficile ipotizzare una sua partenza nel mercato invernale.

Dopo la rete in Champions League, Lang ha compiuto due gesti che non sembrano aver disteso gli animi: dito puntato alla bocca e mano a indicare le troppe chiacchiere. Il gesto era rivolto al settore occupato dai tifosi del Manchester City, ma in molti lo hanno letto come una risposta indiretta alla tifoseria del Napoli.