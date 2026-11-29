Massimiliano Allegri ha scelto di puntare sulla continuità in vista della sfida contro il Sassuolo di oggi: il tecnico azzurro si affiderà agli stessi uomini schierati contro il Manchester City, soddisfatto della prestazione offerta nonostante il pareggio o la sconfitta in trasferta.
L’unica modifica riguarda il centrocampo: Anguissa prenderà il posto di De Bruyne, costretto a restare a Napoli per un affaticamento muscolare accusato negli ultimi giorni.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Spinazzola, Beukema, Rrahmani, OLivera; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Lang.