Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Mati Olivera figura nell’elenco nonostante, secondo quanto riferito da La Repubblica, il terzino uruguaiano non sarebbe al top della forma: la sua presenza era quindi in dubbio, ma alla fine il difensore sarà a disposizione di Allegri, anche se non è escluso che parta dalla panchina.

Confermata invece l’assenza di Kevin De Bruyne: il centrocampista belga non partirà per Reggio Emilia a causa di un affaticamento muscolare accusato nelle ultime ore.

Comunicato SSC NAPOLI:

“I convocati di mister Allegri per il match contro il Sassuolo, domani alle 15:00 al Mapei Stadium: Anguissa, Beukema, Contini, Favasuli, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Milinkovic-Savic, Neres, Olivera, Politano, Pugliese, Rrahmani, Spinazzola.”