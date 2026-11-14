Mathías Olivera è un terzino sinistro uruguaiano del Napoli, dove gioca dal 2022. È nato a Montevideo il 31 ottobre 1997 ed è alto 1,85 m. Con gli azzurri ha vinto due scudetti, quello del 2022-23 e quello del 2024-25, e la Supercoppa italiana 2025. In Serie A con il Napoli, fino alla scorsa stagione, ha 110 presenze, 3 gol e 6 assist. Il contratto scade il 30 giugno 2030.

Chi è Mathías Olivera

Il nome completo è Mathías Olivera Miramontes. È cresciuto nel settore giovanile del Nacional di Montevideo, dove è rimasto dal 2008 al 2016. Nasce come difensore e il suo ruolo è il terzino sinistro, ma può giocare anche da centrale e da esterno di centrocampo. Con l’Uruguay ha 40 presenze e 2 gol.

La carriera prima del Napoli

Ha esordito con il Nacional il 13 febbraio 2016 e nella stagione 2015-16 ha vinto il campionato uruguaiano. Il 1° gennaio 2017 è passato all’Atenas, club della seconda divisione, senza mai giocarci, e il 14 agosto 2017 ha firmato con il Getafe, in Spagna, un contratto di sei anni. Ha esordito in Liga il 3 dicembre 2017 e ha segnato il primo gol il 21 aprile 2018, contro l’Eibar.

Il 4 luglio 2018 è andato in prestito all’Albacete, in seconda divisione, dove ha giocato 15 partite e ha segnato un gol. È rientrato al Getafe il 25 gennaio 2019 e da allora ha giocato con continuità fino al 2022. Nel 2020-21 ha giocato 31 partite di campionato e nel 2021-22 altre 32, con un gol e 3 assist. Nel 2019-20 ha giocato anche cinque partite di Europa League.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha ufficializzato il 26 maggio 2022, a titolo definitivo. Il club non ha comunicato la cifra. È in rosa dal 1° luglio 2022. Ha esordito in Serie A il 15 agosto 2022 nel 5-2 a Verona, con la maglia numero 17, e ha segnato il primo gol con gli azzurri il 9 ottobre 2022, nel 4-1 alla Cremonese.

Nel 2022-23 ha giocato 30 partite di campionato e 8 di Champions League e ha vinto lo scudetto. Nel novembre 2023 un infortunio al ginocchio ha limitato la sua stagione 2023-24, chiusa con 23 presenze in Serie A. Il 4 marzo 2025 il club ha annunciato il rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2030.

Nel 2024-25, con Antonio Conte, ha giocato 32 partite di Serie A e ha fatto 3 assist. Il 18 maggio 2025 ha raggiunto le 100 presenze in azzurro, nello 0-0 a Parma, e pochi giorni dopo il Napoli ha vinto il secondo scudetto.

Le caratteristiche tecniche

Olivera è un terzino con buona velocità, resistenza e forza fisica. Gli piace spingere sulla fascia e crossare, quindi partecipa molto alla fase offensiva. Nel Napoli ha segnato pochi gol, soltanto 3 in campionato, e il suo contributo viene soprattutto dagli assist e dalla spinta sulla corsia sinistra.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt. Sono escluse le giovanili. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2015-16 Nacional Primera División (Uruguay) 2 0 0 2017-18 Getafe Liga 3 1 0 2018-19 Albacete (prestito) Segunda División 15 1 0 2018-19 Getafe Liga 14 0 1 2019-20 Getafe Liga 24 0 1 2020-21 Getafe Liga 31 0 0 2021-22 Getafe Liga 32 1 3 2022-23 Napoli Serie A 30 2 2 2023-24 Napoli Serie A 23 1 1 2024-25 Napoli Serie A 32 0 3 2025-26 Napoli Serie A 25 0 0 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 9 0 1 Totale Napoli Serie A 119 3 7

Gli ultimi due anni

Nel 2025-26 Olivera ha giocato 25 partite di Serie A, senza gol né assist, più 6 in Champions League, con 2 assist, e 2 in Coppa Italia. È la stagione con meno presenze in campionato dopo quella dell’infortunio al ginocchio. Con l’Uruguay ha giocato le tre partite del girone del Mondiale 2026, da cui la nazionale è uscita.

Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, è stato impiegato con regolarità, e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati. Dopo la gara con la Juventus del 1° novembre ha avuto un problema fisico e ha saltato la trasferta di Champions League a Porto. Il 6 novembre è tornato ad allenarsi con il gruppo in vista di Napoli-Lazio e nel comunicato del club del 10 novembre non compare tra i giocatori in recupero.

Statistiche Serie A 2026/27

9 Presenze

0 Gol

1 Assist

Entrato dalla panchina 3 volte

Tiri (in porta) 10 (2)

Falli commessi / subiti 11 / 1

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per le notizie di mercato c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Olivera con l’Uruguay

Ha esordito con l’Uruguay il 27 gennaio 2022, nella vittoria per 1-0 in Paraguay. Ha giocato da titolare le tre partite del Mondiale 2022, chiuso dall’Uruguay nel girone, e ha segnato il primo gol in nazionale il 12 ottobre 2023 in Colombia, nel 2-2. Nella Copa América 2024, con Marcelo Bielsa come commissario tecnico, ha segnato il gol decisivo nell’1-0 agli Stati Uniti. L’Uruguay ha chiuso la competizione al terzo posto. In nazionale ha raccolto 40 presenze e 2 gol.

Domande frequenti

Quando è arrivato Olivera al Napoli?

Il Napoli lo ha ufficializzato il 26 maggio 2022, a titolo definitivo, dal Getafe. È in rosa dal 1° luglio 2022.

Fino a quando ha il contratto?

Fino al 30 giugno 2030. Il rinnovo è stato annunciato dal club il 4 marzo 2025.

Quanti scudetti ha vinto Olivera?

Due, con il Napoli: quello del 2022-23, con Luciano Spalletti, e quello del 2024-25, con Antonio Conte.