Massimiliano Allegri è l'allenatore del Napoli dal 3 luglio 2026, con contratto fino al 30 giugno 2029. Carriera da calciatore e da allenatore, trofei e tappe.

Massimiliano Allegri è l’allenatore del Napoli dal 3 luglio 2026, giorno dell’annuncio ufficiale del club. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, quindi per tre stagioni. È nato a Livorno l’11 agosto 1967, ha la licenza Pro UEFA e arriva dal Milan, che aveva guidato nel 2025/26. Prima di quello aveva allenato la Juventus in due periodi e ha vinto sei scudetti in carriera.

Chi è Massimiliano Allegri

Livornese, classe 1967, Allegri ha vissuto il calcio da centrocampista prima di passare in panchina. Il suo nome è legato soprattutto agli anni alla Juventus, ma la carriera è partita dai campi di provincia ed è passata dalla Serie C prima di arrivare ai grandi club. Il modulo che ha usato più spesso negli ultimi due anni è il 3-5-2.

La carriera da calciatore

Ha cominciato a 17 anni nel Cuoiopelli, in Interregionale, e ha avuto come allenatore Giovanni Galeone, che lo ha fatto crescere. In Serie A ha giocato con Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, per un centinaio di presenze, poi è tornato nelle categorie minori. Ha chiuso con l’Aglianese nel 2003. Per un tifoso azzurro è un dettaglio curioso: Allegri ha già vestito la maglia del Napoli, da giocatore, prima di sedersi sulla panchina.

La carriera da allenatore

Subito dopo il ritiro ha allenato l’Aglianese, nel 2003/04, poi la Spal e il Grosseto. Il salto è arrivato al Sassuolo nel 2007/08, quando ha vinto il campionato di Serie C, la Supercoppa di categoria e ha ottenuto la promozione in Serie B. Dal 2008 al 2010 ha guidato il Cagliari in Serie A, poi è passato al Milan, dove è rimasto dal 2010 a gennaio 2014 e ha vinto lo scudetto nel 2010/11.

L’epoca più lunga è la prima alla Juventus, dal 2014 al 2019: cinque scudetti consecutivi, quattro Coppe Italia e due finali di Champions League, nel 2015 e nel 2017. È tornato a Torino nel 2021 e ha vinto un’altra Coppa Italia nel 2024. Nel 2025/26 ha allenato di nuovo il Milan, prima del passaggio al Napoli.

I trofei

Il suo palmarès da allenatore comprende sei scudetti (uno con il Milan, cinque con la Juventus), cinque Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. In Champions League ha perso due finali, nel 2015 contro il Barcellona e nel 2017 contro il Real Madrid.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha ufficializzato il 3 luglio 2026, con il messaggio di benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis. Il suo vice è Marco Landucci, mentre il direttore sportivo del club è Giovanni Manna. Chi vuole vedere come sono cambiati gli allenatori del club trova la storia completa nella pagina sugli allenatori del Napoli, mentre i giocatori a sua disposizione sono nella rosa 2026/27.

Le squadre allenate

Dati da Transfermarkt. PPP indica i punti medi per partita.

Squadra Periodo Partite PPP Aglianese 2003/04 34 1,12 Spal 2004/05 34 1,26 Grosseto 2005 e 2006 28 1,25 Sassuolo 2007/08 36 1,83 Cagliari 2008-2010 74 1,30 Milan 2010-gennaio 2014 178 1,81 Juventus 2014-2019 271 2,27 Juventus 2021-2024 149 1,84 Milan 2025/26 42 1,81 Napoli dal 3 luglio 2026

Domande frequenti

Quando è diventato allenatore del Napoli Allegri?

Il Napoli lo ha annunciato il 3 luglio 2026. Il contratto scade il 30 giugno 2029.

Quanti scudetti ha vinto Allegri?

Sei: uno con il Milan nel 2010/11 e cinque di fila con la Juventus dal 2014/15 al 2018/19.

Allegri ha giocato nel Napoli?

Sì. In Serie A ha giocato con Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, prima di chiudere la carriera nel 2003 con l’Aglianese.