Massimiliano Allegri è l’allenatore del Napoli dal 3 luglio 2026, giorno dell’annuncio ufficiale del club. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, quindi per tre stagioni. È nato a Livorno l’11 agosto 1967, ha la licenza Pro UEFA e arriva dal Milan, che aveva guidato nel 2025/26. Prima di quello aveva allenato la Juventus in due periodi e ha vinto sei scudetti in carriera.
Chi è Massimiliano Allegri
Livornese, classe 1967, Allegri ha vissuto il calcio da centrocampista prima di passare in panchina. Il suo nome è legato soprattutto agli anni alla Juventus, ma la carriera è partita dai campi di provincia ed è passata dalla Serie C prima di arrivare ai grandi club. Il modulo che ha usato più spesso negli ultimi due anni è il 3-5-2.
La carriera da calciatore
Ha cominciato a 17 anni nel Cuoiopelli, in Interregionale, e ha avuto come allenatore Giovanni Galeone, che lo ha fatto crescere. In Serie A ha giocato con Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, per un centinaio di presenze, poi è tornato nelle categorie minori. Ha chiuso con l’Aglianese nel 2003. Per un tifoso azzurro è un dettaglio curioso: Allegri ha già vestito la maglia del Napoli, da giocatore, prima di sedersi sulla panchina.
La carriera da allenatore
Subito dopo il ritiro ha allenato l’Aglianese, nel 2003/04, poi la Spal e il Grosseto. Il salto è arrivato al Sassuolo nel 2007/08, quando ha vinto il campionato di Serie C, la Supercoppa di categoria e ha ottenuto la promozione in Serie B. Dal 2008 al 2010 ha guidato il Cagliari in Serie A, poi è passato al Milan, dove è rimasto dal 2010 a gennaio 2014 e ha vinto lo scudetto nel 2010/11.
L’epoca più lunga è la prima alla Juventus, dal 2014 al 2019: cinque scudetti consecutivi, quattro Coppe Italia e due finali di Champions League, nel 2015 e nel 2017. È tornato a Torino nel 2021 e ha vinto un’altra Coppa Italia nel 2024. Nel 2025/26 ha allenato di nuovo il Milan, prima del passaggio al Napoli.
I trofei
Il suo palmarès da allenatore comprende sei scudetti (uno con il Milan, cinque con la Juventus), cinque Coppe Italia e tre Supercoppe italiane. In Champions League ha perso due finali, nel 2015 contro il Barcellona e nel 2017 contro il Real Madrid.
L’arrivo al Napoli
Il Napoli lo ha ufficializzato il 3 luglio 2026, con il messaggio di benvenuto del presidente Aurelio De Laurentiis. Il suo vice è Marco Landucci, mentre il direttore sportivo del club è Giovanni Manna. Chi vuole vedere come sono cambiati gli allenatori del club trova la storia completa nella pagina sugli allenatori del Napoli, mentre i giocatori a sua disposizione sono nella rosa 2026/27.
Le squadre allenate
Dati da Transfermarkt. PPP indica i punti medi per partita.
|Squadra
|Periodo
|Partite
|PPP
|Aglianese
|2003/04
|34
|1,12
|Spal
|2004/05
|34
|1,26
|Grosseto
|2005 e 2006
|28
|1,25
|Sassuolo
|2007/08
|36
|1,83
|Cagliari
|2008-2010
|74
|1,30
|Milan
|2010-gennaio 2014
|178
|1,81
|Juventus
|2014-2019
|271
|2,27
|Juventus
|2021-2024
|149
|1,84
|Milan
|2025/26
|42
|1,81
|Napoli
|dal 3 luglio 2026
Domande frequenti
Quando è diventato allenatore del Napoli Allegri?
Il Napoli lo ha annunciato il 3 luglio 2026. Il contratto scade il 30 giugno 2029.
Quanti scudetti ha vinto Allegri?
Sei: uno con il Milan nel 2010/11 e cinque di fila con la Juventus dal 2014/15 al 2018/19.
Allegri ha giocato nel Napoli?
Sì. In Serie A ha giocato con Pisa, Pescara, Cagliari, Perugia e Napoli, prima di chiudere la carriera nel 2003 con l’Aglianese.