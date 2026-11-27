Il club ha comunicato lo stop nel report post-allenamento. Il Napoli gioca domenica alle 15:00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Kevin De Bruyne ha svolto lavoro differenziato nell’ultima seduta del Napoli a causa di un affaticamento muscolare. Lo comunica il club attraverso il report ufficiale post-allenamento, precisando che le sue condizioni sono da valutare.

De Bruyne ha svolto lavoro differenziato in seguito a un affaticamento muscolare.

Comunicato SSC Napoli.

“Gli azzurri proseguono gli allenamenti in vista della prossima gara di campionato, domenica alle 15:00 al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo attivazione fisica e tecnica e a seguire una sessione tecnico-tattica.

De Bruyne ha svolto lavoro differenziato in seguito a un affaticamento muscolare”.