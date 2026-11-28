L’infortunio di Lorenzo Colombo ha aperto una pista di mercato invernale che coinvolge direttamente il Napoli: secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la cessione di Lorenzo Lucca a gennaio si fa sempre più concreta, e il Genoa sarebbe tra le squadre interessate a colmare il vuoto lasciato dal proprio attaccante.

Il quotidiano parla esplicitamente di un addio di Lucca senza però indicare una destinazione precisa. Il collegamento con il Genoa è emerso nel corso della settimana: il club rossoblu, alle prese con la perdita di Colombo, sarebbe alla ricerca di un centravanti da acquistare nella finestra invernale, e il nome dell’attaccante del Napoli figurerebbe tra i profili seguiti.

Chi arriverebbe al Napoli se Lucca partisse?

Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già individuato possibili sostituti. I nomi in pole position sarebbero tre: Varela, Sebastiano Esposito e Joshua Zirkzee. Non sono indicati nel dossier né lo stadio delle trattative né le condizioni economiche legate a nessuno dei profili citati.