Il ds del Napoli ha anche glissato sulla domanda relativa a Zirkzee, invitando a concentrarsi sulla partita e sulla necessità di fare punti.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna è intervenuto a Sky Sport per rispondere alle speculazioni sul futuro di Kevin De Bruyne, ridimensionando le polemiche nate dalle sue dichiarazioni del giorno precedente.

Il mercato si fa tutto l’anno, basta una dichiarazione per fomentare qualsiasi cosa. Può succedere di tutto, ma guardiamo al futuro con serenità.

Manna ha così minimizzato le voci che si erano alimentate attorno al nome del centrocampista belga, senza fornire ulteriori dettagli sulla situazione.

Sul fronte rinnovo di McTominay, il ds ha scelto di non attribuire particolare rilevanza all’incontro avvenuto nella stessa giornata con l’agente dello scozzese.

Abbiamo bevuto semplicemente un caffè. Ci siamo salutati e abbiamo parlato di tante cose, non solo di calcio.

Alla domanda su Joshua Zirkzee, Manna ha invece evitato di entrare nel merito, limitandosi a osservare che a Manchester ci sono tanti giocatori forti e che la priorità è fare punti nella partita in programma stasera.