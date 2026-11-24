Touré ha aggiunto che il belga «vorrà dimostrare che sarebbe dovuto rimanere». Il futuro di De Bruyne da gennaio è ancora incerto.

La sfida tra Manchester City e Napoli all’Etihad Stadium rappresenta un appuntamento particolare per Kevin De Bruyne, al suo secondo ritorno nel teatro dove ha scritto gran parte della sua carriera. Il primo, la stagione scorsa, fu segnato dall’espulsione di Di Lorenzo e dalla conseguente scelta tecnica di Antonio Conte di sostituire il belga anticipatamente.

A offrire un retroscena su De Bruyne prima della partita è Kolo Touré, assistente di Pep Guardiola al Manchester City, intervistato da La Gazzetta dello Sport. Touré ha dichiarato di sapere con certezza che il centrocampista non desiderava lasciare il club inglese.

Penso che vorrà dimostrare che sarebbe dovuto rimanere.

Parole di Kolo Touré, che conosce bene De Bruyne dai tempi condivisi in maglia Citizens. Il giocatore stesso, del resto, non ha mai nascosto il legame con il club di Manchester, arrivando a parlare apertamente di un ritorno a casa.

Questa sera De Bruyne è però chiamato a difendere i colori del Napoli, mentre resta aperto il dibattito sul suo futuro a partire da gennaio.