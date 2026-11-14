Kevin De Bruyne è un centrocampista offensivo belga del Napoli, dove gioca dal 1 luglio 2025: l’arrivo è stato ufficializzato il 12 giugno 2025. È nato a Drongen, nelle Fiandre Orientali, il 28 giugno 1991, è alto 1,81 m e gioca di piede destro. Fino al 2025-26 ha giocato 18 partite di Serie A con il Napoli, con 5 gol e 2 assist. Il contratto scade il 30 giugno 2027, con un’opzione di rinnovo per un anno.

Chi è Kevin De Bruyne

De Bruyne gioca soprattutto da trequartista o da mezzala offensiva, ma in carriera è stato impiegato anche largo a destra e come seconda punta. Il suo marchio sono il passaggio filtrante, il cross e il tiro da fuori con entrambi i piedi, oltre ai calci piazzati. Non è un giocatore di fisico o di corsa: ha sempre fatto la differenza con la scelta del tempo e la precisione. Con la nazionale belga ha 128 presenze e 41 gol.

La carriera prima del Napoli

Ha cominciato nel Drongen, poi è passato nelle giovanili del Gent (1999-2005) e del Genk (dal 2005). Con il Genk ha debuttato in prima squadra nel 2008-09 e nel 2010-11 ha giocato 22 partite di campionato con 4 gol e 9 assist, in una stagione chiusa dal Genk con il titolo belga.

Il 31 gennaio 2012 è passato al Chelsea, ma è rimasto in prestito al Genk fino a fine stagione. Nel 2012-13 è stato in prestito al Werder Brema, in Bundesliga: 33 presenze, 10 gol e 9 assist. Con i Blues ha poi giocato solo tre partite di Premier League nella prima parte del 2013-14. Il 18 gennaio 2014 si è trasferito al Wolfsburg per 22 milioni di euro. Nel 2014-15 ha segnato 10 gol e fornito 21 assist in 34 partite di Bundesliga, e il Wolfsburg ha vinto la Coppa di Germania.

Il 30 agosto 2015 è tornato in Inghilterra, al Manchester City. Ci è rimasto fino al 2025 e ha vinto sei campionati inglesi (l’ultimo nel 2023-24) e la Champions League 2022-23. Nel 2019-20 ha chiuso la Premier League con 13 gol e 20 assist in 35 presenze.

L’arrivo al Napoli

Dopo dieci stagioni al City, De Bruyne ha lasciato il club inglese a parametro zero. Il Napoli ha ufficializzato l’accordo il 12 giugno 2025, giovedì, dopo la firma a Roma. Il contratto scade il 30 giugno 2027, con un anno di opzione. Non risulta un comunicato di rinnovo dopo quella data.

Ha esordito in campionato il 23 agosto 2025, nel 2-0 sul campo del Sassuolo, e ha segnato. Il 13 settembre 2025 ha segnato anche a Firenze. Il 25 ottobre 2025, dopo aver trasformato un rigore nel 3-1 all’Inter, ha riportato una lesione di alto grado al bicipite femorale: è stato operato in Belgio ed è rientrato il 6 marzo 2026, a gara in corso, nel 2-1 al Torino. Il Napoli ha chiuso il campionato al secondo posto. De Bruyne ha terminato il 2025-26 con 18 presenze, 5 gol e 2 assist in Serie A.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN. Nel 2011-12 il Chelsea non ha dati di campionato per De Bruyne; nel 2013-14 sono due righe separate, per Chelsea e Wolfsburg.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2008-09 Genk Jupiler Pro League 2 0 0 2009-10 Genk Jupiler Pro League 26 1 0 2010-11 Genk Jupiler Pro League 22 4 9 2011-12 Genk Jupiler Pro League 22 8 10 2012-13 Werder Brema (prestito) Bundesliga 33 10 9 2013-14 Chelsea Premier League 3 0 1 2013-14 Wolfsburg Bundesliga 16 3 6 2014-15 Wolfsburg Bundesliga 34 10 21 2015-16 Wolfsburg Bundesliga 2 0 0 2015-16 Manchester City Premier League 25 7 9 2016-17 Manchester City Premier League 36 6 18 2017-18 Manchester City Premier League 37 8 16 2018-19 Manchester City Premier League 19 2 2 2019-20 Manchester City Premier League 35 13 20 2020-21 Manchester City Premier League 25 6 12 2021-22 Manchester City Premier League 30 15 8 2022-23 Manchester City Premier League 32 7 18 2023-24 Manchester City Premier League 18 4 10 2024-25 Manchester City Premier League 28 4 7 2025-26 Napoli Serie A 18 5 2 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 11 4 1 Totale Napoli Serie A 29 9 3

Gli ultimi due anni

Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, De Bruyne è stato impiegato con regolarità e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati. Il 28 ottobre ha segnato entrando dalla panchina nel 4-1 sul campo del Monza. Il 1 novembre, a Torino contro la Juventus, è uscito all’intervallo per una distorsione alla caviglia: gli esami erano previsti il giorno dopo e il Napoli non ha diffuso l’esito. L’8 novembre contro la Lazio, nel 3-5-1-1 di Allegri, era comunque di nuovo titolare a centrocampo con Gilmour e McTominay.

Statistiche Serie A 2026/27

11 Presenze

4 Gol

1 Assist

Entrato dalla panchina 5 volte

Tiri (in porta) 12 (6)

Falli commessi / subiti 7 / 5

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

Il 12 novembre 2026 ha segnato anche con il Belgio, il gol dello 0-1 in Turchia-Belgio. Nelle stesse ore sono girate voci su un interesse del PSV Eindhoven per gennaio: il Corriere dello Sport scrive che il Napoli non lo considera cedibile. Non risulta nessun annuncio ufficiale. Il quadro della squadra è nella pagina della rosa del Napoli 2026/27, le trattative sono nell’archivio del calciomercato Napoli.

De Bruyne con il Belgio

Con la nazionale ha 128 presenze e 41 gol. Ai Mondiali 2026 era nella lista dei convocati del Belgio: ha segnato il 26 giugno nel 5-1 alla Nuova Zelanda, diventando il marcatore più anziano nella storia dei Mondiali belgi, e il Belgio è uscito ai quarti di finale il 10 luglio, battuto 2-1 dalla Spagna.

Domande frequenti

Quando è arrivato De Bruyne al Napoli?

L’acquisto è stato ufficializzato il 12 giugno 2025 e il giocatore risulta in rosa dal 1 luglio 2025. È arrivato a parametro zero dal Manchester City.

Quanti gol ha segnato De Bruyne con il Napoli?

In Serie A, fino al 2025-26, ha segnato 5 gol in 18 presenze, con 2 assist. I numeri della stagione in corso sono nel box statistiche.

Fino a quando ha il contratto?

Fino al 30 giugno 2027, con opzione di rinnovo per un anno.