Il Napoli segue Mateo Kovačić del Manchester City come possibile sostituto di Kevin De Bruyne, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb. Il centrocampista croato sarebbe tra i profili monitorati dal direttore sportivo Giovanni Manna in vista della finestra di gennaio.
Kovačić ha il contratto in scadenza nel giugno 2027, circostanza che potrebbe renderlo acquistabile a condizioni economiche più favorevoli già a gennaio. Il principale ostacolo alla trattativa sarebbe rappresentato dall’alto stipendio del giocatore.