Scott McTominay torna ad affrontare il Torino da titolare. Lo scozzese scenderà in campo dal primo minuto nella sfida di stasera, con un ruolo avanzato: agirà nei due alle spalle di Hojlund insieme a Vergara.
La stagione scorsa McTominay aveva saltato entrambe le partite contro i granata a causa di un infortunio. Il Torino rimane però una delle sue avversarie più redditizie: nel primo anno al Napoli segnò sia all’andata sia al ritorno, realizzando una tre gol complessivi contro la squadra piemontese.