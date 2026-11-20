Milan, rinnovo in stand-by e POSSIBILE ADDIO? Cosa succede attorno alla figura di Scott McTominay.

Il futuro del centrocampista scozzese continua a spaventare i tifosi del Napoli, viste le voci non rassicuranti sponda rinnovo e addirittura qualche ultim’ora di mercato inerente ad un possibile tentativo del Milan a gennaio.

Interesse rossonero per lo scozzese scacciato però via da Nico Schira su X: “Entrambe le parti hanno dei piani diversi”, quanto riportato sul social dall’esperto di mercato.

Quest’ultimo ha poi ripercorso gli ultimi mesi di trattativa, con il Napoli pronto ad alzare lo stipendio di McTominay da 4.4 a 6.5 milioni, con un rinnovo di contratto fino al 2030 (con tanto di opzione fino al 2031).

Un’offerta a cui il suo agente Colin Murdock aveva risposto tirando in ballo una cifra spropositata di 12 milioni di euro, che ha portato la trattativa nello stato di stand-by e che solo un club arabo sarebbe pronto a mettere in tavola per McTominay.

La priorità dello scozzese è però Napoli, il centrocampista aspetterà gli azzurri.