Secondo Quotidiano Sportivo, il Milan starebbe seguendo con interesse Scott McTominay, centrocampista scozzese attualmente al Napoli. Più che una trattativa concreta, si tratta di un’ipotesi costruita attorno a una coincidenza di interessi commerciali e contrattuali.

Il ragionamento di QS parte dall’accordo tra il Milan e Adidas, che entrerà in vigore dalla stagione 2028-2029: un contratto decennale dal valore fisso complessivo di 500 milioni di euro, pari a 50 milioni a stagione, che porterebbe i rossoneri al primo posto nelle sponsorizzazioni tecniche della Serie A, superando la Juventus (43 milioni annui). McTominay è testimonial Adidas e il suo contratto con il Napoli scade nel giugno del 2028, con il rinnovo definito «congelato» per motivi economici: il giocatore avrebbe chiesto 7 milioni a stagione.

Chi altro segue McTominay oltre al Milan?

Stando sempre a quanto riportato da Quotidiano Sportivo, il Milan non sarebbe l’unico club alla finestra: anche Real Madrid e Manchester United sarebbero tra i club attenti alla situazione dello scozzese. L’articolo di QS inquadra l’interesse del Milan non come una trattativa in corso ma come una strategia di marketing legata al ritorno di Adidas: «L’obiettivo è legare all’operazione di marketing un volto, come in passato».