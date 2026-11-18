Le dichiarazioni attribuite a Hojlund su un battibecco con Haaland a fine partita erano circolate sui social: il Napoli le ha smentite ufficialmente.

La sfida di UEFA Nations League tra Danimarca e Norvegia, valida per un posto ai quarti di finale, si è conclusa con la rimonta norvegese: 3-2 il risultato finale, deciso da un rigore di Haaland al 96′ dopo che la Norvegia era andata sotto di due reti.

Nel corso della partita, Rasmus Hojlund (autore del primo gol) ed Erling Haaland si sono scambiati più di qualche battuta in campo, sempre però in un clima di rispetto reciproco. Nella giornata successiva alla gara, tuttavia, hanno iniziato a circolare sui social alcune dichiarazioni attribuite al danese, nelle quali si parlava di un vero e proprio battibecco con Haaland al termine del match.

Il Napoli è intervenuto direttamente per smentire la vicenda, definendo quelle notizie prive di qualsiasi fondamento.