Conte spiega anche perché, a suo avviso, i giocatori scelgono il Napoli: vedono un allenatore con un palmarès solido e lo considerano una garanzia.

Antonio Conte ha risposto con soddisfazione alle parole di Scott McTominay, il centrocampista del Napoli che aveva dichiarato come l’allenatore gli avesse trasformato la visione del gioco. L’ex tecnico azzurro ha commentato quelle affermazioni spiegando il valore che hanno per chi allena.

Ti ripaga sentire dire da un calciatore che gli hai cambiato totalmente il modo di pensare e fare calcio.

Conte, nell’intervista a Cronache di Spogliatoio, ha poi attribuito la crescita di McTominay anche ad un lavoro specifico sul giocatore, non solo a una qualità preesistente: