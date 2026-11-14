Antonio Vergara è un centrocampista italiano del Napoli, classe 2003. È nato a Frattaminore, in provincia di Napoli, il 16 gennaio 2003, è alto 1,82 m e gioca di piede sinistro. È cresciuto nel settore giovanile azzurro, ha fatto esperienza in Serie C e Serie B e ha esordito in Serie A con il Napoli il 23 agosto 2025. Il suo contratto scade il 30 giugno 2030. Il 2 ottobre 2026 ha esordito anche con la Nazionale maggiore.

Chi è Antonio Vergara

Vergara ha 23 anni ed è nato in provincia di Napoli e ha vissuto a Frattamaggiore, a pochi chilometri da Frattaminore. Ha cominciato in società della zona e nel 2014 è entrato nel settore giovanile del Napoli, dove è arrivato fino alla Primavera. In campo può giocare da mezzala, da trequartista, da esterno o da seconda punta.

La carriera prima della prima squadra

Il Napoli lo ha mandato in prestito per tre stagioni. Nel 2022-23 ha giocato in Serie C con la Pro Vercelli: 34 partite di campionato e 3 gol. Nel 2023-24 è passato alla Reggiana, in Serie B. Il 16 settembre 2023, contro la Cremonese, si è rotto il legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, e ha chiuso la stagione con sette presenze in campionato. È rientrato nel 2024-25, ancora alla Reggiana: 32 partite e 5 gol. Con la maglia emiliana ha giocato in tutto 39 partite di Serie B e ha segnato 5 gol.

L’esordio con il Napoli

Dall’estate 2025 è tornato a Napoli, in prima squadra. Ha esordito in Serie A il 23 agosto 2025, a 22 anni, entrando al posto di Scott McTominay nel 2-0 al Sassuolo. Il 19 ottobre 2025 ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2030. Il 25 novembre 2025 ha debuttato in Champions League, subentrando a David Neres nel 2-0 al Qarabag, e il 3 dicembre ha giocato la prima partita da titolare, in Coppa Italia contro il Cagliari, con un assist a Lorenzo Lucca.

Il 28 gennaio 2026 ha segnato il primo gol con il Napoli, e il primo in una competizione europea, nell’1-1 provvisorio contro il Chelsea. La partita è finita 2-3 per gli inglesi. Tre giorni dopo, il 31 gennaio, ha fatto il primo gol in Serie A, aprendo le marcature nel 2-1 alla Fiorentina. Il 10 febbraio ha segnato anche in Coppa Italia, nel 1-1 dei quarti di finale con il Como: il Napoli è stato eliminato ai rigori. Figura tra i vincitori della Supercoppa italiana, vinta dal Napoli a Riad il 22 dicembre 2025. Per il mercato e le notizie sulla rosa c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Le caratteristiche

Vergara è un centrocampista offensivo mancino. Può giocare al centro, ma Allegri lo ha usato spesso sulla fascia: nella formazione contro la Lazio dell’8 novembre ha giocato da esterno a destra, mentre a Porto, il 4 novembre, è partito a sinistra. In Nazionale ha detto di preferire la fascia destra.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist da Transfermarkt. Le prime due righe sono quelle della Primavera del Napoli. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2020-21 Napoli Primavera Primavera 2 19 3 2 2021-22 Napoli Primavera Primavera 1 27 2 11 2022-23 Pro Vercelli (prestito) Serie C 34 3 4 2023-24 Reggiana (prestito) Serie B 7 0 2 2024-25 Reggiana (prestito) Serie B 32 5 6 2025-26 Napoli Serie A 12 1 3 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 7 1 1 Totale Napoli Serie A 19 2 4

Gli ultimi due anni

La stagione 2026-27 è cominciata bene. Il 22 agosto, alla prima giornata, Vergara è entrato al 66′ a Genova e all’87’ ha segnato il gol del 2-0 nella vittoria del Napoli sul campo del Genoa, dopo un cross di Kevin De Bruyne. In panchina c’era Massimiliano Allegri.

Il 5 ottobre 2026, durante la partita della Nazionale contro la Turchia, si è fatto male. Gli esami hanno accertato una distrazione di medio grado al soleo destro: le prime stime parlavano di due settimane, poi di almeno un mese. Vergara è tornato ad allenarsi con il gruppo il 22 ottobre ed era atteso tra i convocati per la partita con la Roma. Il 4 novembre ha giocato titolare nella Champions League contro il Porto e l’8 novembre dall’inizio contro la Lazio.

Statistiche Serie A 2026/27

7 Presenze

1 Gol

1 Assist

Entrato dalla panchina 4 volte

Tiri (in porta) 3 (1)

Falli commessi / subiti 4 / 4

Ammonizioni / espulsioni 2 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27. Nelle ultime settimane ha trovato spazio sulle fasce, anche per l’emergenza tra gli esterni.

Vergara in Nazionale

Con la maglia dell’Italia Under 19 ha giocato una partita, il 9 febbraio 2022 a Taranto, nell’1-0 alla Turchia. Con la Nazionale maggiore ha esordito il 2 ottobre 2026, subentrando al 62′ nell’1-1 contro la Francia allo Stade de France: è il 64esimo esordiente dell’era Mancini. Tre giorni dopo ha giocato la seconda partita, nel 3-1 alla Turchia a Bologna, ed è stato sostituito all’84’. Il 5 novembre è stato di nuovo convocato dal commissario tecnico per gli impegni di novembre.

Domande frequenti

Quando ha esordito Vergara con il Napoli?

Il 23 agosto 2025, in Serie A, entrando al posto di McTominay nel 2-0 al Sassuolo.

Che ruolo gioca Antonio Vergara?

È un centrocampista offensivo mancino: può giocare da mezzala, da trequartista, da esterno o da seconda punta.

Fino a quando ha il contratto?

Fino al 30 giugno 2030, dopo il rinnovo firmato il 19 ottobre 2025.