Mario Giuffredi, intervenuto a Radio Napoli Centrale, ha commentato l’ipotesi di un approdo di Sebastiano Esposito al Napoli, tracciando un quadro del possibile tridente con Rasmus Hojlund e Vergara.

Io non mi sono mai sottratto ad aiutare il Napoli e mai lo farò.

L’agente ha poi spiegato perché, a suo avviso, il classe 2002 si integrerebbe bene con gli altri due attaccanti.

Sebastiano Esposito e Vergara insieme con Hojlund? Si incastrerebbero benissimo, perché Sebastiano è un toro a livello fisico. Vergara ha grande forza nelle gambe. Hanno anche colpi tecnici, sono imprevedibili. Non sarebbe male. Però non facciamo i direttori del Napoli né gli allenatori del Napoli.