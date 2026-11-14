Scozzese di Lancaster, classe 1996, è al Napoli dal 30 agosto 2024: la carriera stagione per stagione, lo scudetto 2024-25 e l'intervento al cuore del 2026.

Scott McTominay è un centrocampista scozzese del Napoli, dove gioca dal 30 agosto 2024. Il nome completo è Scott Francis McTominay: è nato a Lancaster, in Inghilterra, l’8 dicembre 1996, è alto 1,93 m e gioca di piede destro. Con gli azzurri ha vinto lo scudetto 2024-25 ed è stato eletto miglior giocatore della Serie A. In campionato, fino alla scorsa stagione, ha 67 presenze, 22 gol e 9 assist. Il contratto scade il 30 giugno 2028.

Chi è Scott McTominay

McTominay è nato in Inghilterra ma gioca per la Scozia, il Paese del padre, che viene da Helensburgh. In campo è una mezzala di inserimento: attacca l’area senza palla, segna di testa e al volo, e con il fisico è utile anche in fase difensiva. Al Manchester United faceva il mediano, al Napoli gioca più avanzato. Con la Scozia ha segnato 15 gol.

La carriera prima del Napoli

È cresciuto nel settore giovanile del Manchester United, dove è entrato a cinque anni circa, e ha firmato il primo contratto da professionista nel luglio 2013. Ha esordito in prima squadra il 7 maggio 2017, in Premier League contro l’Arsenal, subentrando a partita in corso. Nelle stagioni successive è diventato un giocatore stabile della rosa: nel 2019-20 ha giocato 27 partite di Premier League con 4 gol, nel 2021-22 ne ha giocate 30.

Con lo United ha vinto la Coppa di Lega 2022-23 e la FA Cup 2023-24. Ha chiuso la sua esperienza in Inghilterra con 255 presenze e 29 gol in tutte le competizioni, 178 presenze e 19 gol in campionato. Nel 2023-24 ha segnato 7 gol in Premier League, il suo massimo in Inghilterra.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha acquistato il 30 agosto 2024 dal Manchester United. Il club non ha diffuso l’importo. È arrivato con Antonio Conte in panchina e ha segnato il primo gol in Serie A il 4 ottobre 2024, contro il Como.

La prima stagione è stata quella dello scudetto. McTominay ha giocato 34 partite di campionato, con 12 gol e 6 assist. Il 23 maggio 2025 ha segnato nella partita con il Cagliari che ha assegnato il titolo al Napoli. A fine anno è stato eletto miglior giocatore e calciatore dell’anno della Serie A, ed è stato inserito tra i candidati al Pallone d’Oro.

Nel 2025-26 ha giocato 33 partite di Serie A e ha segnato 10 gol, con 3 assist. Il Napoli ha vinto la Supercoppa italiana il 22 dicembre 2025 a Riad, battendo il Bologna 2-0, e ha chiuso il campionato al secondo posto.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt. Per il periodo nelle giovanili del Manchester United sono incluse le righe di Premier League 2 e della Premier League Under 21. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2015-16 Manchester United U21 Premier League U21 7 0 0 2016-17 Manchester United U23 Premier League 2 17 3 0 2016-17 Manchester United Premier League 2 0 0 2017-18 Manchester United U23 Premier League 2 4 0 0 2017-18 Manchester United Premier League 13 0 0 2018-19 Manchester United Premier League 16 2 0 2019-20 Manchester United Premier League 27 4 1 2020-21 Manchester United Premier League 32 4 1 2021-22 Manchester United Premier League 30 1 1 2022-23 Manchester United Premier League 24 1 0 2023-24 Manchester United Premier League 32 7 1 2024-25 Manchester United Premier League 2 0 0 2024-25 Napoli Serie A 34 12 6 2025-26 Napoli Serie A 33 10 3 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 8 2 0 Totale Napoli Serie A 75 24 9

Gli ultimi due anni

La stagione 2026-27 è cominciata con uno stop. Il 1 settembre 2026 il Napoli ha annunciato un intervento di ablazione cardiaca per una lieve aritmia benigna. McTominay è rientrato il 10 ottobre 2026, a partita in corso, nel 3-0 casalingo con il Frosinone. Con Massimiliano Allegri in panchina è stato impiegato con regolarità e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati. Il 10 novembre ha raccontato in un’intervista che due giorni prima dell’esordio della Scozia al Mondiale era in ospedale per ricevere una scarica elettrica al cuore.

Statistiche Serie A 2026/27

8 Presenze

2 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 1 volte

Tiri (in porta) 20 (8)

Falli commessi / subiti 4 / 7

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

L’8 novembre, in Napoli-Lazio, era titolare a centrocampo con De Bruyne e Gilmour. Tutta la squadra è nella pagina della rosa del Napoli 2026/27, mentre le notizie di mercato sono nell’archivio del calciomercato Napoli.

McTominay con la Scozia

Ha esordito il 23 marzo 2018, in un’amichevole persa 1-0 con la Costa Rica. Il primo gol è arrivato il 9 ottobre 2021, nel recupero di Scozia-Israele, nelle qualificazioni al Mondiale. Nelle qualificazioni agli Europei 2024 ne ha segnati sette, tra cui una doppietta alla Spagna. Ha giocato Euro 2020 ed Euro 2024, dove ha segnato contro la Svizzera. Ai Mondiali 2026 ha giocato le tre partite del girone: vittoria 1-0 con Haiti, sconfitta 1-0 con il Marocco e 3-0 con il Brasile.

Domande frequenti

Quando è arrivato McTominay al Napoli?

Il 30 agosto 2024, dal Manchester United, con Antonio Conte allenatore.

Quanti gol ha segnato McTominay con il Napoli?

In Serie A, fino alla scorsa stagione, ha segnato 22 gol in 67 presenze: 12 nel 2024-25 e 10 nel 2025-26. I numeri della stagione in corso sono nel box delle statistiche.

Perché è stato operato al cuore?

Il Napoli ha comunicato il 1 settembre 2026 un intervento di ablazione per una lieve aritmia cardiaca benigna. Il giocatore è tornato in campo il 10 ottobre 2026.