Danese di Copenaghen, classe 2003, è al Napoli dal 2025: la carriera stagione per stagione, il riscatto dal Manchester United e i numeri del campionato in corso.

Rasmus Højlund è un attaccante danese del Napoli, dove gioca dal 1º settembre 2025: prima in prestito dal Manchester United, poi a titolo definitivo dopo il riscatto ufficializzato il 3 giugno 2026. È nato a Copenaghen il 4 febbraio 2003, è alto 1,91 m e gioca di piede sinistro. Fino al 2025-26 ha segnato con il Napoli 12 gol in Serie A in 33 presenze. Il suo contratto scade il 30 giugno 2030.

Chi è Rasmus Højlund

Il nome completo è Rasmus Winther Højlund. Nasce a Copenaghen e cresce calcisticamente in Danimarca: le giovanili le fa all’Hørsholm Usserød, poi al Brøndby e dal 2017 al Copenaghen. In campo è un centravanti, ma si muove su tutto il fronte d’attacco. Ha velocità, tecnica e fisico, e un buon fiuto per il gol.

La carriera prima del Napoli

Højlund esordisce in prima squadra con il Copenaghen il 25 ottobre 2020, nella vittoria per 1-0 contro l’Aarhus in Superliga. Nella stagione 2021-22 gioca in Danimarca fino a gennaio, poi passa allo Sturm Graz, in Austria, dove chiude il campionato con 6 gol in 13 partite. Il 27 agosto 2022 lo compra l’Atalanta, che lo manda in campo a partire dal 1º settembre: in Serie A 2022-23 gioca 32 partite e segna 9 gol.

Il 5 agosto 2023 passa al Manchester United, per una cifra intorno ai 70 milioni di euro più bonus. Nel 2023-24 gioca 30 partite di Premier League e segna 10 gol, e il 25 maggio 2024 vince la FA Cup con il club inglese. Nel 2024-25 segna 4 gol in campionato e arriva alla finale di Europa League, persa 1-0 contro il Tottenham.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo prende il 1º settembre 2025 in prestito oneroso dal Manchester United, per 6 milioni di euro. L’accordo prevedeva un obbligo di riscatto legato alla qualificazione alla Champions League: la condizione si è realizzata e il 3 giugno 2026 il club ha comunicato il passaggio a titolo definitivo, con un contratto fino al 2030. Per il riscatto la stampa parla di 44 milioni di euro.

Il debutto è del 13 settembre 2025, con un gol nel 3-1 alla Fiorentina. Il 18 dicembre 2025 ha segnato nella semifinale di Supercoppa italiana contro il Milan, torneo che il Napoli ha poi vinto. Il 17 maggio 2026 ha segnato nel 3-0 al Pisa, risultato che ha dato la qualificazione matematica alla Champions League 2026-27. In Serie A 2025-26 ha chiuso con 33 presenze, 12 gol e 6 assist.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato nazionale, da Transfermarkt, comprese Under 19 e seconda squadra del Copenaghen. Nel 2025-26 il Manchester United risulta senza presenze di campionato: Højlund era in prestito al Napoli. La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2019-20 Copenaghen U19 U19 Boys League 5 0 0 2020-21 Copenaghen U19 U19 Boys League 22 15 3 2020-21 Copenaghen Superliga 4 0 0 2020-21 Copenaghen II Reserveligaen 1 1 1 2021-22 Copenaghen Superliga 15 0 0 2021-22 Copenaghen II Reserveligaen 1 1 0 2021-22 Sturm Graz Bundesliga (Austria) 13 6 1 2022-23 Sturm Graz Bundesliga (Austria) 5 3 2 2022-23 Atalanta Serie A 32 9 4 2023-24 Manchester United Premier League 30 10 2 2024-25 Manchester United Premier League 32 4 1 2025-26 Napoli (prestito) Serie A 33 12 6 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 10 3 0 Totale Napoli Serie A 43 15 6

Gli ultimi due anni

La stagione 2025-26 è stata la sua migliore in Italia: 12 gol in campionato. Il 1º ottobre 2025 ha segnato una doppietta nel 2-1 allo Sporting Lisbona in Champions League.

Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, è stato impiegato con regolarità in campionato e in Champions League, e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati.

Statistiche Serie A 2026/27

10 Presenze

3 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 1 volte

Tiri (in porta) 21 (9)

Falli commessi / subiti 5 / 12

Ammonizioni / espulsioni 0 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

L’elenco completo dei giocatori è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per le notizie sul mercato c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Højlund con la Danimarca

Con la nazionale maggiore ha esordito il 22 settembre 2022, nella sconfitta per 2-1 in Croazia in Nations League. Il 23 marzo 2023 ha segnato una tripletta nel 3-1 alla Finlandia, nelle qualificazioni a Euro 2024. Ha giocato tutte e quattro le partite della Danimarca all’Europeo 2024, chiuso agli ottavi con l’eliminazione contro la Germania. Con la nazionale ha 39 presenze e 16 gol.

La Danimarca non è andata al Mondiale 2026: dopo il 4-0 alla Macedonia del Nord nella semifinale dei playoff del 26 marzo 2026, ha perso ai rigori la finale del 31 marzo contro la Repubblica Ceca.

Domande frequenti

Quando è arrivato Højlund al Napoli?

Il 1º settembre 2025, in prestito oneroso dal Manchester United. Il riscatto è stato ufficializzato il 3 giugno 2026 e dal 1º luglio 2026 è un giocatore del Napoli a titolo definitivo.

Quanto è costato Højlund?

Il prestito è costato 6 milioni di euro. Per il riscatto la stampa riporta 44 milioni di euro.

Fino a quando ha il contratto?

Fino al 30 giugno 2030.