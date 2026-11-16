Gustavo Varela, attaccante del Monza, è seguito da vicino dal Napoli e potrebbe lasciare il club brianzolo già nella finestra di mercato invernale. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano in un video pubblicato su YouTube, il Monza non chiuderebbe le porte a una cessione anticipata di fronte a un’offerta ritenuta congrua.

Il Monza di fronte a un’offerta importante difficilmente potrà resistere. Se dovessero arrivare 35 milioni, potrebbe lasciare già a gennaio.

Romano ha inoltre precisato che il Napoli, con il direttore Manna, ha già avuto un incontro con gli agenti del giocatore, sottolineando il rapporto consolidato con l’agenzia che cura gli interessi di Varela, la stessa attraverso cui il club azzurro ha operato per Rafa Marin e Alisson Santos.

Sul giocatore non c’è solo il Napoli: stando alle parole del giornalista Matteo Moretto, espresse nello stesso video, anche la Juventus sta valutando la possibilità di inserirsi per gennaio, mentre dalla Premier League hanno chiesto informazioni il Tottenham e il Brighton.

Dal punto di vista del giocatore farà la differenza lo stipendio: è arrivato a Monza con cifre da semi-sconosciuto. Sarà importante chi trova un accordo col Monza, ma anche chi trova col giocatore un discorso tecnico ed economico.

La valutazione fissata dal Monza si attesta intorno ai 35 milioni di euro. Oltre al prezzo del cartellino, la trattativa dovrà tenere conto delle richieste economiche del giocatore e di un progetto sportivo convincente.