Napoli-Juve, nuovo duello: i bianconeri si inseriscono per l’obiettivo!

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, i bianconeri si sono inseriti per Gustavo Varela, attaccante che è nel mirino del Napoli, che potrebbe fare un tentativo per lui a gennaio o, magari, anche a fine stagione.
In queste ore, però, sembra prendere quota anche il nome di Zirkzee, che in passato, per l’appunto, è stato a un passo dalla Juve e che potrebbe ritornare a essere un nome molto chiacchierato in orbita azzurra nelle prossime settimane.
VOI CHI SCEGLIERESTE, TRA QUESTI INCROCI DI MERCATO: VARELA O ZIRKZEE.