Difensore spagnolo, classe 2002, è al Napoli dal 10 luglio 2024: dalla cantera del Real Madrid al prestito al Villarreal, la carriera e i numeri stagione per stagione.

Rafa Marín, nome completo Rafael Marín Zamora, è un difensore centrale spagnolo del Napoli, dove gioca dal 10 luglio 2024. È nato il 19 maggio 2002 in Andalusia, è alto 1,91 m e viene dalla cantera del Real Madrid. Con gli azzurri ha vinto lo scudetto 2024-25, anche se in quella stagione ha giocato 4 partite di Serie A. Nel 2025-26 è stato in prestito al Villarreal. Il suo contratto con il Napoli scade il 30 giugno 2029.

Chi è Rafa Marín

Marín è cresciuto in Andalusia e ha giocato nei settori giovanili di Alcolea, Centro Histórico e Siviglia, prima di passare al Real Madrid. Ha giocato con la Spagna Under 17, Under 18 e Under 21.

La carriera prima del Napoli

Con il Real Madrid Castilla, la seconda squadra, ha esordito il 2 maggio 2021, subentrando nel 3-1 al Badajoz. Nel 2021-22 ha giocato 27 partite nel girone II della Primera Federación e nel 2022-23 è stato titolare nel girone I, con 36 presenze, due gol e un assist. Ha avuto anche una prima convocazione con la prima squadra del Real Madrid a dicembre 2021, senza giocare in campionato.

Il 28 luglio 2023 è stato annunciato il prestito all’Alavés, in Liga: 33 presenze nella stagione 2023-24. Era la prima stagione in massima serie.

L’arrivo al Napoli

Il Napoli lo ha preso il 10 luglio 2024 dal Real Madrid, a titolo definitivo, con un contratto di cinque anni. Marín ha esordito con il Napoli il 26 settembre 2024, nel 5-0 al Palermo in Coppa Italia, e in Serie A il 15 febbraio 2025, subentrando nel finale del 2-2 con la Lazio. Alla fine della stagione ha vinto lo scudetto con Antonio Conte.

Il 3 luglio 2025 è stato ceduto in prestito al Villarreal, con un prestito oneroso da 1 milione di euro e un diritto di riscatto fissato a 12 milioni. In Liga ha giocato 23 partite nel 2025-26 e ha segnato un gol. Il Villarreal non lo ha riscattato e in estate il giocatore è tornato al Napoli.

Le statistiche in campionato, stagione per stagione

Presenze, gol e assist nel campionato di ogni stagione, da Transfermarkt. Sono omesse le stagioni senza presenze in campionato (Real Madrid 2021-22 e Castilla 2020-21). La riga della stagione in corso e il totale con il Napoli si aggiornano da soli con i dati di ESPN.

Stagione Club Campionato Presenze Gol Assist 2021-22 Real Madrid Castilla Primera Federación (gruppo II) 27 1 0 2022-23 Real Madrid Castilla Primera Federación (gruppo I) 36 2 1 2023-24 Alavés (prestito) Liga 33 0 0 2024-25 Napoli Serie A 4 0 0 2025-26 Villarreal (prestito) Liga 23 1 0 2026-27 (in corso) Napoli Serie A 10 1 0 Totale Napoli Serie A 14 1 0

Gli ultimi due anni

Nel 2025-26 Marín ha giocato con il Villarreal 23 partite di Liga e 5 di Champions League, e ha segnato il primo gol il 24 agosto 2025, nel 5-0 al Girona. Dopo il mancato riscatto è tornato a Napoli, dove in estate si è parlato di una sua possibile cessione dopo l’arrivo di Benoît Badiashile.

Nella stagione in corso, con Massimiliano Allegri in panchina, è rimasto e ha trovato spazio nella difesa a tre con Amir Rrahmani e Sam Beukema, secondo le formazioni di ottobre. Ha segnato il primo gol in azzurro il 28 ottobre 2026, nel 4-1 al Monza, e il box qui sotto riporta i numeri aggiornati.

Statistiche Serie A 2026/27

10 Presenze

1 Gol

0 Assist

Entrato dalla panchina 0 volte

Tiri (in porta) 6 (1)

Falli commessi / subiti 15 / 7

Ammonizioni / espulsioni 3 / 0

Fonte: ESPN. Dati letti il 14 Nov 2026, 11:35.

Il suo contratto scade il 30 giugno 2029. La rosa completa è nella pagina dedicata alla rosa del Napoli 2026/27; per le notizie sul suo futuro c’è l’archivio del calciomercato Napoli.

Marín con la Spagna

Non ha mai giocato con la nazionale maggiore. Ha giocato con l’Under 17 (2019), l’Under 18 (2019-20) e l’Under 21, con cui ha esordito l’8 settembre 2023 nel 6-0 a Malta, nelle qualificazioni agli Europei di categoria.

Domande frequenti

Quando è arrivato Marín al Napoli?

Il 10 luglio 2024, dal Real Madrid, a titolo definitivo, con un contratto di cinque anni.

Marín ha vinto lo scudetto?

Sì, quello del 2024-25 con il Napoli di Antonio Conte, giocando 4 partite di Serie A.

Perché è stato al Villarreal?

Nel 2025-26 ha giocato in prestito al Villarreal. A fine stagione il club spagnolo non lo ha riscattato e Marín è tornato al Napoli.