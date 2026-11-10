Il Napoli avrebbe individuato in Gustavo Varela il primo nome per rinforzare l’attacco nella finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, gli agenti del centravanti portoghese avrebbero già fatto sapere al club azzurro di essere lusingati dall’interesse.
Per strappare il giocatore al Monza potrebbe bastare un esborso di 15 milioni di euro più il prestito di uno tra Giovane e Lucca. Non esisterebbe una clausola di recompra a favore del Benfica: i lusitani avrebbero soltanto la possibilità di pareggiare l’offerta, ma l’ultima parola spetterebbe al giocatore.