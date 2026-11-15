Zirkzee-Napoli? Fabrizio Romano fa chiarezza sulle voci di mercato: “IL NAPOLI HA PARLATO CON UN ALTRO BOMBER”

Il nome dell’attaccante olandese è infatti spopolato sul web in accostamento agli azzurri in vista del mercato di gennaio, con Romano che ha confermato le “ampie possibilità di rivederlo in Italia nel 2027”.

“Anche con Pochettino, difficilmente il suo futuro cambierà, salvo sorprese di mercato: Napoli? Vedremo”.

I partenopei, secondo Romano, avrebbero infatti avuto già dei colloqui con l’agente di Gustavo Varela, attuale capocannoniere in Serie A e pronto a ricevere un vero e proprio assalto dalle big a gennaio.